Министр обороны Певкур: если наша восточная граница будет защищена, Берлин и Париж также будут в безопасности

Певкур заявил, что Россия просто использует Беларусь по своему усмотрению, она и в прошлом отправляла туда свои войска. Министр напомнил, что с началом полномасштабной войны Беларусь стала одним из направлений нападения. „В этом смысле ничего удивительного нет“, — сказал Певкур.

На вопрос о том, были ли они ранее в курсе "точных разведывательных данных“, о которых говорил президент Зеленский, министр обороны Эстонии ответил, что он может лишь подтвердить, что между украинцами и эстонскими службами разведки и безопасности происходит разного рода обмен информацией.