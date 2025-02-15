Новости Эстонии
15.02.2025, 15:52

Министр обороны Певкур: если наша восточная граница будет защищена, Берлин и Париж также будут в безопасности

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Министр обороны Эстонии считает, что если мы хотим устойчивого, длительного и справедливого мира в Украине, Европа также должна быть за столом переговоров.
Министр обороны Эстонии считает, что если мы хотим устойчивого, длительного и справедливого мира в Украине, Европа также должна быть за столом переговоров.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил изданию Delfi, что предупреждение президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Россия планирует этим летом перебросить свои войска в Беларусь, не стало для Эстонии неожиданностью.

Певкур заявил, что Россия просто использует Беларусь по своему усмотрению, она и в прошлом отправляла туда свои войска. Министр напомнил, что с началом полномасштабной войны Беларусь стала одним из направлений нападения. „В этом смысле ничего удивительного нет“, — сказал Певкур.

На вопрос о том, были ли они ранее в курсе "точных разведывательных данных“, о которых говорил президент Зеленский, министр обороны Эстонии ответил, что он может лишь подтвердить, что между украинцами и эстонскими службами разведки и безопасности происходит разного рода обмен информацией.

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