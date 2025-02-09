Певкур: нужно больше доверять нашим людям, разрешить иметь дома больше оружия

„Народ с сильной волей к обороне, готовый в любой момент защищать Эстонию как в составе хорошо обученных и оснащенных Сил обороны, так и в качестве поддерживающей и организованной силы“, - сказал министр.

„Для этого нужно понятное людям и успешное управление страной, благополучие, которое нужно защищать, и понимание, как это делать. Чтобы желание защищать страну было сильнее, у людей должно быть элементарное чувство уверенности в будущем и понимание того, на что идут налоги, которые они платят. Люди должны знать, что государство работает эффективно и без бюрократии. Люди должны чувствовать, что государство дышит с народом в одном ритме“.

„Нам нужно больше доверять нашим людям, в том числе — с точки зрения обороны — разрешить иметь дома больше оружия, построить больше тиров и т. д.

Защита государства должна быть нашим общим делом. Другими словами, мы должны позволить всем, кто хочет и может, внести свой вклад в национальную оборону, потому что для победы в войне нам по возможности будет нужен вклад всей нации.

Тогда нас никто не сможет победить", - уверен Певкур.

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За рейтингом общественного доверия скрывается гораздо более противоречивый политик — для одних безынициативный исполнитель, для других — готовый к сотрудничеству профессионал.

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) сообщил, что на время десинхронизации электросети Эстонии от России чрезвычайные меры защиты для морского электрокабеля Estlink не запланированы, потому что дополнительные меры защиты морского кабеля были уже введены в январе. „У военно-морских сил там находятся корабли, к тому же и другие компенсационные меры с НАТО тоже в работе. Я надеюсь, что они являются достаточными“, - сказал министр. Однако, по словам Певкура, нужно быть всегда готовым к возможным угрозам. „Обмен информацией с союзниками у нас идет всё время. Если мы увидим, что надо развернуть дополнительные силы, мы это сделаем, - отметил Певкур. - Но, на базе имеющейся информации, той патрульной деятельности, которую мы там запланировали, должно быть достаточно“, - добавил он. Министр подчеркнул, что Estlink 1 – не единственный объект инфраструктуры, за которым нужно следить и охранять. „Для этого вели подготовительные мероприятия все ведомства“, - сказал он. Певкур сообщил, что в помощь полиции прикреплен и Кайтселийт. Военно-морские силы сосредоточены на охране Estlink. Более подробный план, по словам Певкура, обеспечивает и курирует Департамент полиции и погранохраны.

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