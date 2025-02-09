Певкур: нужно больше доверять нашим людям, разрешить иметь дома больше оружия
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в разговоре с журналистами Eesti Ekspress поделился мыслями о том, что нужно сделать, чтобы улучшить оборону страны.
„Народ с сильной волей к обороне, готовый в любой момент защищать Эстонию как в составе хорошо обученных и оснащенных Сил обороны, так и в качестве поддерживающей и организованной силы“, - сказал министр.
„Для этого нужно понятное людям и успешное управление страной, благополучие, которое нужно защищать, и понимание, как это делать. Чтобы желание защищать страну было сильнее, у людей должно быть элементарное чувство уверенности в будущем и понимание того, на что идут налоги, которые они платят. Люди должны знать, что государство работает эффективно и без бюрократии. Люди должны чувствовать, что государство дышит с народом в одном ритме“.
„Нам нужно больше доверять нашим людям, в том числе — с точки зрения обороны — разрешить иметь дома больше оружия, построить больше тиров и т. д.
Защита государства должна быть нашим общим делом. Другими словами, мы должны позволить всем, кто хочет и может, внести свой вклад в национальную оборону, потому что для победы в войне нам по возможности будет нужен вклад всей нации.
Тогда нас никто не сможет победить", - уверен Певкур.
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