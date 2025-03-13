13.03.2025, 20:20
ВИДЕО | Ханно Певкур о возможном применении противопехотных мин: страны Балтии и Польша примут решение вместе
Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил, что страны Балтии и Польша вырабатывают общую позицию по вопросу выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
В понедельник Певкур встретился с министрами обороны Латвии, Литвы и Польши и обсудил возможный выход из Оттавского договора. Это означало бы, что в военное время Силы обороны могли бы начать использовать противопехотные мины, что запрещено вышеупомянутым соглашением.
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