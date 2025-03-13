ВИДЕО | Ханно Певкур о возможном применении противопехотных мин: страны Балтии и Польша примут решение вместе

В понедельник Певкур встретился с министрами обороны Латвии, Литвы и Польши и обсудил возможный выход из Оттавского договора. Это означало бы, что в военное время Силы обороны могли бы начать использовать противопехотные мины, что запрещено вышеупомянутым соглашением.