Новости Эстонии
13.03.2025, 20:20

ВИДЕО | Ханно Певкур о возможном применении противопехотных мин: страны Балтии и Польша примут решение вместе

 

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заявил, что страны Балтии и Польша вырабатывают общую позицию по вопросу выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

В понедельник Певкур встретился с министрами обороны Латвии, Литвы и Польши и обсудил возможный выход из Оттавского договора. Это означало бы, что в военное время Силы обороны могли бы начать использовать противопехотные мины, что запрещено вышеупомянутым соглашением.

По словам Певкура, все четыре страны, в идеале включая Финляндию, могли бы выработать общую позицию по выходу из соглашения или необходимости остаться в нем.

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