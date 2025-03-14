Новые приключения Олега Иванова: „Донбасс-Строй“ и пчелиный яд за 7 млн евро

„Ему до русского мира вообще по барабану. Ему все равно, кого разводить. Хоть русских, хоть нерусских. Любого, лишь бы деньги давал“, – так говорит об Олеге Иванове его работающий в России бывший компаньон.

Тем временем эстонская прокуратура вплотную заинтересовалась его криптовалютной деятельностью; партнер, формально возглавляющий эстонскую компанию Иванова, обвинил его в угоне дорогих автомобилей; а обманутые пайщики кооператива грозятся пойти против него в полицию. Сам Олег Иванов, как обычно, считает, что журналистам его просто „заказали“.

Недовольны Ивановым и соратники по его собственной партии Koos, откуда он был исключен, и члены основанного им кооператива. На конец 2024 года в нем насчитывалось 36 человек. Все последние месяцы многие из них были обеспокоены: в Телеграм-чате организации шло активное обсуждение его экономической деятельности и, в частности, проекта Melitty.

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