Новые приключения Олега Иванова: „Донбасс-Строй“ и пчелиный яд за 7 млн евро(1)
Бывший эстонский политик и создатель криптопирамиды Олег Иванов, объявленный в международный розыск, и его новая компания „Донбасс-Строй“ оказались в центре судебных разбирательств в России, пишут „Деловые ведомости“. Яблоком раздора послужила недвижимость, купленная на сомнительную криптовалюту.
„Ему до русского мира вообще по барабану. Ему все равно, кого разводить. Хоть русских, хоть нерусских. Любого, лишь бы деньги давал“, – так говорит об Олеге Иванове его работающий в России бывший компаньон.
Тем временем эстонская прокуратура вплотную заинтересовалась его криптовалютной деятельностью; партнер, формально возглавляющий эстонскую компанию Иванова, обвинил его в угоне дорогих автомобилей; а обманутые пайщики кооператива грозятся пойти против него в полицию. Сам Олег Иванов, как обычно, считает, что журналистам его просто „заказали“.
Недовольны Ивановым и соратники по его собственной партии Koos, откуда он был исключен, и члены основанного им кооператива. На конец 2024 года в нем насчитывалось 36 человек. Все последние месяцы многие из них были обеспокоены: в Телеграм-чате организации шло активное обсуждение его экономической деятельности и, в частности, проекта Melitty.
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