Лидер Koos Иванов принял участие в форуме в России, транслировал пропагандистские фэйки и угрожал Кае Каллас

Мы были с (Айво) Петерсоном наивными людьми и полагали, что законными методами, законным путем мы можем изменить ситуацию в нашей стране. Что мы получили в итоге? В итоге после мегауспешных парламентских выборов (представители партии не попали в парламент - прим. RusDelfi) , когда верхушка нацистов была шокирована количеством голосов, которые получили мы, оказалось, что они посчитали и решили, что на муниципальных выборах в следующем году при поддержке граждан России, имеющих право голоса на муниципальных выборах, и неграждан Эстонии (факт права голоса граждан РФ и неграждан Эстонии прямо противоречил нарративу про неонацизм - комментарий RusDelfi) мы побеждаем — в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Ласнамяэ, в крупных русских районах Эстонии. Их это сильно напугало. Через два дня после выборов Айво Петерсон был арестован, посажен в тюрьму за прокремлевские нарративы и за ненасильственное влияние на умы людей Эстонии (на самом деле Петерсон был арестован после посещения аннексированной Россией Донецкой области, процесс над ним не закончен - прим. RusDelfi) . Вдумайтесь в эту формулировку! В головах нашей верхушки нацистов люди Эстонии — это такие ляли, на которых можно ненасильственно влиять, а не полноценные разумные существа, которые понимают, что это хорошо, что межнациональное согласие — это хорошо. Что равные права для всех жителей страны — это хорошо. Нельзя это говорить в Эстонии. Я был вынужден уехать.

Почему для нас крайне важны равные права? Потому что мы хотели спасти свою страну от уничтожения. Мы (партия Koos - прим. RusDelfi) считаем , что равные права тех жителей страны, в данном случае Эстонии — это спасение нашей страны, спасение государственности Эстонии и спасение мира в Эстонии. У нас, как вы знаете, идет публичная подготовка войны с Россией, и мы наивно полагали, что законными методами мы можем достучаться до этнических эстонцев, коих здесь назвали коренной нацией. Я не согласен, что этнические эстонцы — это коренная нация, я считаю , что и русские — это тоже коренная нация. Мы, русские, веками там жили и имеем такие же права, как эстонцы, которые там живут веками.

„Впервые (подчеркивает Иванов - прим. RusDelfi) на моей практике Россия называет вещи своими именами. Наверное, пока слово „фашизм“ я бы заменил на „неонацизм“ — оно ближе к существующим реалиям на сегодняшний момент. Но, как мы знаем, там где нацизм, там и до фашизма недалеко.

Далее Иванов перешел к жонглированию абсолютно вымышленными цифрами.

После этого более 1100 человек было депортировано из Эстонии, и данных точных нет, будем запрашивать, сколько арестовано. По нашим данным порядка 150 человек, может, и больше, за так называемые прокремлевские нарративы и за неправильную точку зрения, которую человек публично имеет смелость и честность сказать в общественном пространстве.

„В России у власти до сих пор много либералов“

„У меня сложилось четкое убеждение, что верхушка Эстонии абсолютно уверена в том, что Россия не способна ответить. Что у России отсутствует потенциал, абсолютно, учитывая, что сейчас украли русские активы, передали Украине и публично сказали в парламенте, что Россия не будет отвечать на это воровство, потому что у России нет сейчас таких возможностей. Это те самые красные линии, о которых мы годами говорим. Европа, Запад постоянно прощупывают эти красные линии. К сожалению, что делает России — этого недостаточно, чтобы остановить издевательства над русскими людьми, глумления, депортации.

Чего боятся эстонские власти? Что может заставить их одуматься, хотя бы чуть-чуть прийти в себя? Когда Россия, наконец, начнет юридический анализ договоров с Эстонией со странами Балтии и нарушения этих договоров. Мы видим, что Россия начала это делать, что поставила в международный розыск премьер-министра Каю Каллас.

В Эстонии знают, что в России до сих пор во власти очень много так называемых либералов, так называемых „западников“, которые все же пытаются подружиться с Западом. Он (Запад, - прим. RusDelfi) уже бомбит территорию России, а они все еще пытаются подружиться, лелеют такие иллюзии, что будет все хорошо, мы подружимся, и все будет отлично. И на этой основе эстонская политическая верхушка считает, что даже если Россия каким-то образом победит на Украине, то эстонская политическая верхушка будет рукопожатной в России и дальше будет торговать, общаться, и не надо будет терять власть. Они абсолютно в этом уверены.

Отвечая на вопросы из зала, Иванов сказал, что Кая Каллас может быть доставлена в Россию только в багажнике автомобиля. „Своими шажочками и своими силами Кая Каллас в Москву никогда не приедет. Мы с вами не знаем 99% преступлений, которые совершила Кая Каллас. Мы с вами знаем, что грязная бомба на Украину была доставлена через железнодорожную станцию Тапа (фэйк российской пропаганды от октября 2022 года - прим. RusDelfi). Мы с вами знаем, что российские войска сумели в первые дни обезвредить и перехватить. Но вы представьте, какие бы были последствия, если бы им удалось сделать страшнейшую провокацию“.

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