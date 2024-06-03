Новости России
03.06.2024, 14:50

„Ситуация в Прибалтике отличается от Украины только тем, что в Прибалтике — не убивают“. В РФ провели пропагандистский "антифашистский" форум

 
Скрин
Скрин
ФОТО: скриншот

В понедельник, 3 июня, в Санкт-Петербурге на площадке Дома журналиста состоялась конференция „Прибалтийский фашизм: доказательства для будущего трибунала“, на которой можно было присутствовать онлайн. Корреспондент Delfi соприкоснулся с этим пропагандистским безумием.

В программе организаторы заявили „обсуждение современных аспектов внешней политики стран Балтии в отношении России и их вовлеченности в украинский конфликт“, а также вопросов, связанных с „продолжающейся в странах Балтии героизацией пособников нацистов и ущемлением прав русскоязычного населения“.

Организатором мероприятия выступило НКО „Ассоциация прибалтийских исследований“ при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, а сами участники конференции не утруждали себя тем, чтобы приводить доказательства собственным пропагандистским тезисам. Досталось в обсуждении безымянному президенту Эстонии, а вот Каю Каллас один из выступающих наоборот похвалил.

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