„Ситуация в Прибалтике отличается от Украины только тем, что в Прибалтике — не убивают“. В РФ провели пропагандистский "антифашистский" форум

В программе организаторы заявили „обсуждение современных аспектов внешней политики стран Балтии в отношении России и их вовлеченности в украинский конфликт“, а также вопросов, связанных с „продолжающейся в странах Балтии героизацией пособников нацистов и ущемлением прав русскоязычного населения“.

Организатором мероприятия выступило НКО „Ассоциация прибалтийских исследований“ при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, а сами участники конференции не утруждали себя тем, чтобы приводить доказательства собственным пропагандистским тезисам. Досталось в обсуждении безымянному президенту Эстонии, а вот Каю Каллас один из выступающих наоборот похвалил.