03.06.2024, 14:50
„Ситуация в Прибалтике отличается от Украины только тем, что в Прибалтике — не убивают“. В РФ провели пропагандистский "антифашистский" форум
ФОТО: скриншот
В понедельник, 3 июня, в Санкт-Петербурге на площадке Дома журналиста состоялась конференция „Прибалтийский фашизм: доказательства для будущего трибунала“, на которой можно было присутствовать онлайн. Корреспондент Delfi соприкоснулся с этим пропагандистским безумием.
В программе организаторы заявили „обсуждение современных аспектов внешней политики стран Балтии в отношении России и их вовлеченности в украинский конфликт“, а также вопросов, связанных с „продолжающейся в странах Балтии героизацией пособников нацистов и ущемлением прав русскоязычного населения“.
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