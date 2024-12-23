23.12.2024, 18:27
Один из лидеров партии KOOS покинул партию. „Он был как гиря на ноге пловца“
ФОТО: | Delfi Meedia
Соучредитель партии KOOS Олег Иванов покинул партию. В настоящее время он находится в России.
Недовольство по поводу Олега Иванова, который начинал свою деятельность в прокремлевской партии Koos/Вместе, наконец-то утихло. Один из наиболее известных членов партии, Айво Петерсон, в телефонном интервью для Ekspress сообщил, что Иванов согласился покинуть не только руководящие органы партии KOOS, но и саму партию.
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