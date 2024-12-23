Новости Эстонии
23.12.2024, 18:27

Один из лидеров партии KOOS покинул партию. „Он был как гиря на ноге пловца“

 
Ирония судьбы: Олег Иванов, который хотел управлять Эстонией, оказался за восточной границей. Теперь он представляет себя там как защитника русских в Эстонии.
Ирония судьбы: Олег Иванов, который хотел управлять Эстонией, оказался за восточной границей. Теперь он представляет себя там как защитника русских в Эстонии.
ФОТО: VKontakte/Kuvatõmmis | Delfi Meedia

Соучредитель партии KOOS Олег Иванов покинул партию. В настоящее время он находится в России.

Недовольство по поводу Олега Иванова, который начинал свою деятельность в прокремлевской партии Koos/Вместе, наконец-то утихло. Один из наиболее известных членов партии, Айво Петерсон, в телефонном интервью для Ekspress сообщил, что Иванов согласился покинуть не только руководящие органы партии KOOS, но и саму партию.

По данным коммерческого регистра, 13 декабря Олег Иванов действительно покинул партию, официально называющуюся „Koos organisatsioon osutab suveräänsusele“ (Организация Koos указывает на суверенитет). В партии теперь остался только его однофамилец.

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