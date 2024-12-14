Олег Иванов покидает партию Кoos и остается в России

„Друзья, пришло время двигаться дальше. Благодарю искренне всех от души за ваши голоса, поддержку и совместную работу. Я поступаю именно так, как в данный момент лучше и безопаснее для Партии. Надеюсь, что вы по-человечески меня поймете и примете мое решение с пониманием“, — написал Иванов на своей странице в Фейсбуке.

В видеообращении, которое прозвучало на русском и эстонском языках, скандальный политик сообщил, что „пора закрывать старые и открывать новые страницы, более мощные, более амбициозные, более веселые, более перспективные“.

„В связи с тем, что мне поступило предложение о переходе на другую работу, которая несовместима с нахождением в правлении эстонской партии и нахождением в эстонской политике, я принял решение вас всех сильно поблагодарить и двигаться дальше“, — сказал Иванов.

„Моя будущая работа и нахождение и жизнь в России на сегодняшний день не могут принести такую пользу, какую бы я хотел“, — добавил он. О характере своей будущей работы Иванов не сообщил.

На сайте партии к моменту публикации данной новости нет сообщения о том, что Иванов выходит из Koos.

Кто такой Олег Иванов?

Олег Иванов за сомнительные операции с криптовалютой заслужил от журналистов ярлык мошенника. В 2023 года он получил 2699 голосов на выборах, но не попал в Рийгикогу, поскольку его партия ОЛПЭ, в составе которой на выборы шли представители Koos, не преодолела 5-процентный барьер.