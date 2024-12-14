Олег Иванов покидает партию Кoos и остается в России(40)
Экс-кандидат в депутаты Рийгикогу Олег Иванов, который на протяжении долгого времени был одним из лидеров движения Koos, записал видеообращение, где сообщил о выходе из партии. В мае 2023 года политик уехал в Краснодарский край, где принимал участие в прокремлевских конференциях и работал на благо российской пропаганды.
„Друзья, пришло время двигаться дальше. Благодарю искренне всех от души за ваши голоса, поддержку и совместную работу. Я поступаю именно так, как в данный момент лучше и безопаснее для Партии. Надеюсь, что вы по-человечески меня поймете и примете мое решение с пониманием“, — написал Иванов на своей странице в Фейсбуке.
В видеообращении, которое прозвучало на русском и эстонском языках, скандальный политик сообщил, что „пора закрывать старые и открывать новые страницы, более мощные, более амбициозные, более веселые, более перспективные“.
„В связи с тем, что мне поступило предложение о переходе на другую работу, которая несовместима с нахождением в правлении эстонской партии и нахождением в эстонской политике, я принял решение вас всех сильно поблагодарить и двигаться дальше“, — сказал Иванов.
„Моя будущая работа и нахождение и жизнь в России на сегодняшний день не могут принести такую пользу, какую бы я хотел“, — добавил он. О характере своей будущей работы Иванов не сообщил.
На сайте партии к моменту публикации данной новости нет сообщения о том, что Иванов выходит из Koos.
Кто такой Олег Иванов?
Олег Иванов за сомнительные операции с криптовалютой заслужил от журналистов ярлык мошенника. В 2023 года он получил 2699 голосов на выборах, но не попал в Рийгикогу, поскольку его партия ОЛПЭ, в составе которой на выборы шли представители Koos, не преодолела 5-процентный барьер.
В мае 2023 года Иванов уехал в Россию и решил руководить политической силой на расстоянии. Тогда Иванов объяснил свой отъезд из Эстонии тем, что после ареста друга и соратника по партии Айво Петерсона стало очевидным, что однажды Полиция безопасности (КаПо) может прийти и за ним.В марте 2023 года тогдашнему лидеру партии KOOS Айво Петерсону были предъявлены обвинения по 235-й статье Пенитенциарного кодекса, которая предполагает до шести лет тюрьмы за создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления. Суд над Петерсоном продолжается. 7 октября Харьюский уездный суд разрешил выпустить его под залог в 150 000 евро, правда на сегодняшний день эту сумму собрать так и не удалось.
Олег Иванов часто становится рупором российской пропаганды. Например, лидер партии заявлял, что Эстония готовит военную провокацию против России. Также этим летом он принял участие в форуме в России, где транслировал пропагандистские фейки и угрожал экс-премьер-министру Эстонии Кае Каллас.
На пропагандистской конференции „Прибалтийский фашизм: доказательства для будущего трибунала“ стал одним из ведущих спикеров. Выступая в рамках вышеупомянутой конференции, Иванов называл правительство Эстонии „верхушкой нацистов“, обвинял Запад в подготовке блокады Ленинградской области и говорил, что Кая Каллас попадет в Москву „только в багажнике автомобиля“.