Соучредитель Koos Олег Иванов уехал в Россию

„За год нами сделано то, что многие создают десятилетиями. Мы с вами - большие молодцы, зафиксируем это и двинемся дальше ещё мощнее, громче и активнее по одной простой причине: мы хотим жить, мы не хотим на войну и мы не пойдём в окопы умирать за Кая&Со. Дальше - больше: проведём первый конгресс Партии, согласуем план действий и начинаем подготовку к выборам в Европарламент. Народ Эстонии имеет право выбрать себе представителя, говорящего правду“, - написал на своей странице в соцсетях.