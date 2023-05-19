Новости Эстонии
19.05.2023, 15:51

Соучредитель Koos Олег Иванов уехал в Россию

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Олег Иванов
Олег Иванов
ФОТО: Скриншот | Delfi Meedia

Один из лидеров движения Koos Олег Иванов отправился в Россию. На своей странице в фэйсбук политик сообщил, что в данный момент находится в Сочи.

В фейсбуке у Иванова появился пост с видео и текстом „Все еще только начинается, други мои“.

„За год нами сделано то, что многие создают десятилетиями. Мы с вами - большие молодцы, зафиксируем это и двинемся дальше ещё мощнее, громче и активнее по одной простой причине: мы хотим жить, мы не хотим на войну и мы не пойдём в окопы умирать за Кая&Со. Дальше - больше: проведём первый конгресс Партии, согласуем план действий и начинаем подготовку к выборам в Европарламент. Народ Эстонии имеет право выбрать себе представителя, говорящего правду“, - написал на своей странице в соцсетях.

По словам самого политика, партией он намерен руководить из-за границы.

Олег Иванов на мартовских выборах в Рийгикогу набрал 2699 голосов в Ласнамяэ, Кесклинн, Пирита, однако движение Koos, шедшее на выборы вместе с партией ОЛПЭ, не преодолело 5-процентный барьер. Другой лидер движения Айво Петерсон вскоре после выборов отправился в оккупированный Россией Донбасс и после возвращения в Эстонию был задержан полицией безопасности.

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