СМИ: Эстония выдала международный ордер на арест экс-лидера Koos Олега Иванова

Хотя Иванов утверждает, что бежал из Эстонии из-за опасений быть задержанным за свои взгляды, неожиданно выяснилось, что Государственная прокуратура уже в прошлом году без особого шума выдала международный ордер на его арест из-за его криптобизнеса.

„На сегодняшний день Олег Иванов уже почти год объявлен в международный розыск. Летом прошлого года я ходатайствовал перед уездным судом о вынесении заочного ордера о его аресте. Суд ознакомился с представленными доказательствами и признал подозрение в совершении преступления настолько весомым, что ордер был выписан. Сейчас мы ждем, когда Олег Иванов будет задержан и передан Эстонии“, – сказал государственный прокурор Вахур Верте.

Поскольку Иванов явно не будет доступен для эстонских правоохранительных органов в обозримом будущем, прокуратура предприняла необычный шаг и официально подтвердила наличие производства еще до предъявления ему официального подозрения (подозрения касаются мошенничества, совершенного группой лиц).

О международном ордере на свой арест Иванов услышал впервые от журналистов Pealtnägija: „Ну, понятно, найден способ арестовать Иванова. Способ найден, пусть даже искусственно, но найден. Значит, я принял правильное решение – взять паузу и не возвращаться в Эстонию“.

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