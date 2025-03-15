Пропавший неделю назад подросток найден мертвым

В пятницу, 14 марта, полиция сообщила, что собрала в последние дни много информации от друзей и знакомых Фреди о его занятиях и планах, но поиски результатов не дали.

Сообщалось, что Фреди пропал около часу ночи 8 марта, когда он расстался с друзьями. После этого он больше не отвечал на телефонные звонки, не пользовался банковской карточкой, не заходил в социальные сети.

Сегодня, 15 марта, поисковые работы продолжились с участием волонтеров, также были привлечены служебные собаки.

„В ходе продолжившихся сегодня поисков волонтеры обнаружили в талом льду пруда за старой молочной фабрикой наушники, принадлежавшие Фреди. Поскольку в предыдущие дни пруд был частично покрыт льдом и немного снегом, до этого их никто не заметил. После обнаружения находки спасатели и водолазы отправились проверить пруд и на пруда обнаружили тело Фреди“, — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Она добавила, что пока ничего, что указывало бы преступление, обнаружено не было. „Точная причина смерти молодого человека и все подробности будут выяснены в ходе дальнейшего расследования“, — сказала Вирк.