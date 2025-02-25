ЧП и криминал
25.02.2025, 11:15

Полиция нашла пропавшего 83-летнего мужчину

 
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Полицейская машина. Иллюстративное фото.
Полицейская машина. Иллюстративное фото.
ФОТО: Anni Õnneleid

Полиция просила помощи в поисках пропавшего в Хаапсалу 83-летнего Эйно.

Мужчина пропал 24 февраля в 8 часов вечера, когда его в последний раз видели на автобусной остановке „Нийне“ в сторону Линнамяэ.

Чуть позже пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что местонахождение Эйно установлено - его нашли в больнице под присмотром медиков. Его жизнь и здоровье вне опасности.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

  • Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

  • Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

  • Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.

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