04.02.2025, 14:12
Пропавший в Таллинне мальчик нашелся
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 2 часа дня полиция попросила помощи в поисках 9-летнего мальчика, пропавшего в центре Таллина.
Сообщалось, что мальчик ехал в автобусе с одноклассниками и учителем. На остановке Кивисилла дети и учитель вышли, а через мгновение учитель обнаружил, что мальчика среди одноклассников нет. Поскольку выяснилось, что до конечной остановки мальчик не доехал, вполне возможно, что он вышел на промежуточной остановке маршрута № 42.
Полиция просила всех, кто заметит подходящего под описание мальчика, позвонить по номеру 112.
Чуть менее часа спустя поступило сообщение, что мальчик сам вернулся в школу и с ним все в порядке.