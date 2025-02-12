Пропавшая 16-летняя девушка нашлась, с ней все в порядке(3)
Полицейские проверили возможные места пребывания девушки, но не нашли ее и распространили сообщение в СМИ. Утром в четверг полиция сообщила, что Лийз сама вернулась в патронатный дом.
Что делать, если вы увидели пропавшего человека?
Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.
Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.
Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).
От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.