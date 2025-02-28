Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве Александра

В четверг вечером полиция получила сообщение, что в Кохтла-Ярве в районе Ярве пропал Александр, с которым близкие в последний раз контактировали в понедельник, 24 февраля. Уходя из дома, мужчина не взял с собой мобильный телефон, и связаться с ним невозможно. В последний раз мужчину видели во вторник утром в Йыхви. Александр может передвигаться в Кохтла-Ярве или Йыхви.

Полиция собирает информацию о возможных направлениях движения мужчины и проверила район, но мужчину до сих пор не нашли.

Рост Александра - 176 см, у него короткие волосы. Уходя из дома, мужчина был одет в коричнево-зеленую камуфляжную куртку, зеленую флиску, теплые темно-серые штаны, темно-серые зимние кроссовки и черную шапку.

Полиция просит всех, кто видел Александра или у кого есть информация о его местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.