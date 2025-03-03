Пропал в октябре, обнаружили в январе, искать начали в феврале, а личность определили в марте(4)
Полиция в начале февраля просила помощи в выяснении местонахождения 70-летнего Антса-Арнольда, который еще в середине октября ушел из дома в деревне Анниквере волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа. 18 января случайный прохожий в районе Виру-Нигула, в волости Ляэне-Вирумаа, в деревне Оякюла обнаружил останки человека. Экспертиза показала, что это останки именно Антса-Арнольда, пропавшего в октябре. В смерти мужчины нет оснований подозревать преступление.
Близкие обратились в полицию в среду, 5 февраля, и сообщили, что Антс-Арнольд пропал в середине октября. Мужчина ушел из дома в деревне Анниквере волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа в промежутке с 11 по 12 октября и отправился в Кунда. После этого его телефон был выключен, и близкие не знали, где он находится.
Полицейские общались с близкими и знакомыми Антса-Арнольда и проверяли его возможные места пребывания. Но местонахождение мужчины установить не удалось.
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Что делать, если вы увидели пропавшего человека?
Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.
Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.
Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).
От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.