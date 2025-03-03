Пропал в октябре, обнаружили в январе, искать начали в феврале, а личность определили в марте

Близкие обратились в полицию в среду, 5 февраля, и сообщили, что Антс-Арнольд пропал в середине октября. Мужчина ушел из дома в деревне Анниквере волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа в промежутке с 11 по 12 октября и отправился в Кунда. После этого его телефон был выключен, и близкие не знали, где он находится.