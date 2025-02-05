„Солидные соседи“. В Латвии гибель двухлетнего Андрея стала для местных жителей неожиданной трагедией

Мать трагически погибшего на выходных Андрея только вышла на работу после отпуска по уходу за ребенком. Отец трудолюбивый - сам многое сделал для благоустройства семейного дома в Резекне. Местные жители отзываются о нем как о человеке добросердечном. В момент трагедии он находился в командировке в Исландии, но как только узнал о случившемся, поспешил вернуться в Латвию. Как могла произойти трагедия в семье, где окружающие, в том числе социальные службы, не заметили никаких красных флажков, пишет Delfi.lv.