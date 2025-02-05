За рубежом
05.02.2025, 09:45

„Солидные соседи“. В Латвии гибель двухлетнего Андрея стала для местных жителей неожиданной трагедией

 
Tenis Bikovskis, Лайне Федотова
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Delfi Meedia

Мать трагически погибшего на выходных Андрея только вышла на работу после отпуска по уходу за ребенком. Отец трудолюбивый - сам многое сделал для благоустройства семейного дома в Резекне. Местные жители отзываются о нем как о человеке добросердечном. В момент трагедии он находился в командировке в Исландии, но как только узнал о случившемся, поспешил вернуться в Латвию. Как могла произойти трагедия в семье, где окружающие, в том числе социальные службы, не заметили никаких красных флажков, пишет Delfi.lv.

Найденный мертвым в субботу вечером Андрей был не единственным ребенком в семье. В семье живут еще два подростка. Как сообщил порталу Delfi руководитель Резекненской социальной службы Гунарс Арбиданс, ожидается, что отец полностью возьмет на себя заботу об обоих детях.

Порталу Delfi известны имена матери и отца погибшего Андрея. Они не будут раскрыты в этой статье, поскольку, как подчеркнули в соцслужбе, важно защитить двух других детей.

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