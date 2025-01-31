ЧП и криминал
31.01.2025, 14:14

Искали со вчерашнего дня: полиция нашла пропавшего в Таллинне Виктора

 
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Anni Õnneleid

Полиция с четверга просила помощи в поисках 80-летнего Виктора, который покинул свое местожительство на Вильде теэ в Мустамяэ и пропал.

К пятнице выяснилось, что вчера в 7:34 Виктор сел на остановке „Сольнок“ на автобус № 10 по направлению в Пяэскюла. Учитывая маршрут автобуса, Виктор мог передвигаться в Нымме, Хийу, Кивимяэ, Пяэскюла или даже в лесу Харку со стороны Нымме.

Полиция вчера и сегодня общалась с больницами, но соответствующего описанию Виктора мужчину в больницу не привозили.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщила, что патруль нашел Виктора в Сауэ и мужчину доставили на осмотр в больницу.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

  • Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

  • Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

  • Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.

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