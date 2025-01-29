За борт следовавшего из Таллинна в Хельсинки парома Tallink упал человек

По данным береговой охраны Финляндии, спасательные операции начались сразу же после того, как стало известно о случившемся. Помимо патрульного катера и судна VL Turva, в поисках был задействован спасательный вертолет. К сожалению, найти мужчину не удалось, около 19:00 спасательная операция завершилась.

По трагическому стечению обстоятельств, о случившемся узнали не сразу, а только по прибытии парома в порт Хельсинки, где, проверяя записи с камер, охранники заметили, как мужчина упал в море. Судя по видеозаписям, всё произошло в 15:05. Мужчина был одет в темную одежду.

В порту Хельсинки камеры стали просматривать из-за того, что к сотрудникам Tallink обратились друзья мужчины, заявившие о его пропаже.

Пока неизвестно, был ли пропавший гражданином Эстонии или Финляндии. Представитель Tallink сообщил Iltalehti, что, насколько ему известно, имел место прыжок, а не падение.