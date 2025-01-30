Эстонец отправился отдыхать в Египет и пропал. Выяснилось, что он скончался(25)
В середине января Департамент полиции и погранохраны Эстонии просил помощи в поисках пропавшего в Египте жителя Эстонии. Он перестал выходить на связь с декабря прошлого года.
Полиция просила у общественности помощи в поисках 52-летнего мужчины, который в конце октября покинул Эстонию и направился в длительный отпуск в Египет. Однако с декабря он перестал выходить с родственниками выходить на связь и его точное местонахождение за границей было неизвестно.
По словам близких, в конце октября Вайдо отправился в длительный отпуск в Египет, где сначала остановился в городе Хургада. Мужчина сказал родственникам, что пробудет там по крайней мере до Рождества или дольше. Хотя изначально мужчина общался с близкими по телефону раз в неделю, а также был активен в социальных сетях, с декабря связаться с ним больше не удавалось.
Насколько было известно полиции, мужчина не возвращался в Эстонию и, скорее всего, все еще находится в Египте. Чтобы определить его местонахождение, полиция также попыталась связаться с отелем, где мужчина останавливался в последний раз, но это результатов не дало. Работа по установлению местонахождения Вайдо продолжалась.
В четверг, 30 января, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что полиция связалась с властями Египта, где подтвердили, что разыскиваемый мужчина умер во время пребывания за границей.
Что делать, если вы увидели пропавшего человека?
Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.
Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.
Предоставьте полиции максимум информации, которой вы располагаете. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).
Помните, что от ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.