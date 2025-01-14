Мужчина в полночь по ошибке зашел на болото и провалился по пояс в ледяную воду

„Мужчина дал о себе знать незадолго до полуночи - он сообщил, что сбился с дороги и не может найти выход из леса. В телефонном разговоре он также сказал, что в поисках выхода он оказался на болотистой местности, упал в воду и по пояс замерз“, - написано в посте Лыунаской префектуры в Facebook.

„Мужчина дал о себе знать незадолго до полуночи - он сообщил, что сбился с дороги и не может найти выход из леса. В телефонном разговоре он также сказал, что в поисках выхода он оказался на болотистой местности, упал в воду и по пояс замерз“, - написано в посте Лыунаской префектуры.

Поначалу попавший в беду человек не хотел сотрудничать и постоянно прерывал звонок, говорится в сообщении. Но в конце концов полиция его разговорила и установила местонахождение мужчины.

Полицейские попросили мужчину описать, что он видит вокруг себя. „Общим ориентиром было видневшееся вдалеке зернохранилище, к которому полицейские, а также параллельно спасатели на квадроцикле, стали двигаться через болотистую местность“, - пишет Лыунаская префектура.

Наконец, полиция обнаружила застрявшего на болоте мужчину. „Его вытащили на берег и вывезли на квадроцикле из леса. Мужчина был контактен, но после того, как бродил по болоту и оказался по пояс в холодной воде, он получил переохлаждение“, - сообщила префектура. Мужчину передали медикам и доставили в больницу.

Лыунаская префектура призывает всех людей, попавших в беду, незамедлительно вызывать на помощь сотрудников экстренных служб.

Спасательные работы

По Эстонии свыше 350 человек круглосуточно готовы к спасательным работам. У нас 72 государственные команды и 119 добровольных спасательных команд.

В Эстонии насчитывается в общей сложности 71 команды разных размеров и возможностей, а также 119 команд добровольных спасателей. Сеть команд покрывает государство таким образом, чтобы помощь службы спасения могла добраться до места как можно скорее. 93% жителей Эстонии получат спасательную помощь не более чем через 15 минут.