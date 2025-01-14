14.01.2025, 14:55
Обвиняемая в убийстве младенца Кайри Куусемаа отказалась от дачи показаний. Что происходило на заключительных слушаниях(10)
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Прокурор требует для Кайри Куусемаа, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка и осквернении его тела, четыре года тюремного заключения. Куусемаа отказалась давать показания, сославшись на нанесенную ей психологическую травму.
Сегодня, 14 января, в деле об убийстве младенца в Сууре-Ляхтру прошло заключительное слушание по существу, в ходе которого состоялся долгожданный перекрестный допрос обвиняемой Кайри Куусемаа. „Эхх. „Так, э-э-э“, — не могла собраться с мыслями Куусемаа, когда суд спросил ее, готова ли она дать показания.
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