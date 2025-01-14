Обвиняемая в убийстве младенца Кайри Куусемаа отказалась от дачи показаний. Что происходило на заключительных слушаниях

Сегодня, 14 января, в деле об убийстве младенца в Сууре-Ляхтру прошло заключительное слушание по существу, в ходе которого состоялся долгожданный перекрестный допрос обвиняемой Кайри Куусемаа. „Эхх. „Так, э-э-э“, — не могла собраться с мыслями Куусемаа, когда суд спросил ее, готова ли она дать показания.