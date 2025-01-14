ЧП и криминал
14.01.2025, 14:55

Обвиняемая в убийстве младенца Кайри Куусемаа отказалась от дачи показаний. Что происходило на заключительных слушаниях

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Обвиняемая предпочла не давать показания.
Обвиняемая предпочла не давать показания.
ФОТО: Andres Putting

Прокурор требует для Кайри Куусемаа, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка и осквернении его тела, четыре года тюремного заключения. Куусемаа отказалась давать показания, сославшись на нанесенную ей психологическую травму.

Сегодня, 14 января, в деле об убийстве младенца в Сууре-Ляхтру прошло заключительное слушание по существу, в ходе которого состоялся долгожданный перекрестный допрос обвиняемой Кайри Куусемаа. „Эхх. „Так, э-э-э“, — не могла собраться с мыслями Куусемаа, когда суд спросил ее, готова ли она дать показания.

За убийство новорожденного ребенка матерью пенитенциарный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Осквернение тела карается штрафом или тюремным заключением на срок до одного года.

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