Пропавшие в среду подростки найдены

Отмечалось, что 16-летний подросток ушел из своего дома в Валга в воскресенье вечером и сказал семье, что пойдет в гости к другу. Но домой мальчик не вернулся, и его мобильный телефон также выключен. 15-летний подросток ушел из Маарьямааской образовательной коллегии 15 января. Мальчики дружат между собой и с большой вероятностью передвигаются вместе. По всей вероятности они находятся в Валга или Тарту, но не исключены и другие регионы.

Полиция проверила различные районы в Валга, в том числе и заброшенные дома. Также пообщались со знакомыми и членами семей мальчиков, которые тоже не знают, где могли бы быть подростки. Хотя телефоны мальчиков выключены, они время от времени все-таки активны в социальных сетях и читают отправленные им сообщения. Но по телефону с детьми связаться по-прежнему не удается и их местонахождение неизвестно.

Полиция просила всех, у кого есть информация о местонахождении мальчиков, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

Поздно вечером того же дня поступило сообщение о том, что местонахождение мальчиков установлено.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.