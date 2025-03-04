Пропавший 50-летний Эдуард нашелся

Мужчина покинул место жительства 28 февраля. По словам близких, у него проблемы со здоровьем, и он может не помнить, где живет. Сообщалось, что Эдуард может находиться как в городе Пярну, так и в уезде. Возможно, его видели в прошлые выходные в автобусе №40, следующем из Пайкузе в Пярну.