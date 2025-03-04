04.03.2025, 16:14
Пропавший 50-летний Эдуард нашелся
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В понедельник, 3 марта, полиция просила помощи в поисках 50-летнего Эдуарда, который ушел из дома в районе Ряэма города Пярну.
Мужчина покинул место жительства 28 февраля. По словам близких, у него проблемы со здоровьем, и он может не помнить, где живет. Сообщалось, что Эдуард может находиться как в городе Пярну, так и в уезде. Возможно, его видели в прошлые выходные в автобусе №40, следующем из Пайкузе в Пярну.
Во вторник, 4 марта, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что пропавший в Пярнумаа Эдуард найден. Внимательные люди сообщили в полицию, что мужчину видели сегодня в Пярнумаа в Тоотси. С ним всё в порядке.