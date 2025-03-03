Полиция Швеции расследует воскресную диверсию в Балтийском море

По данным шведской полиции, в выходные на острове Готланд в Балтийском море была совершена вероятная попытка диверсии, в результате которой пострадала инфраструктура водоснабжения.

Представитель службы безопасности подтвердил, что инцидент произошел в воскресенье, сообщает местная пресса.

Руководитель водопроводно-канализационной системы острова утверждает, что система водоснабжения была взломана.

„Они взломали бронзовую крышку, подающую питание на насосы для сырой воды, и совершили действия с тем, чтобы насосы остановились“, - рассказала Сюзанна Бьергегаард-Петтерссон в интервью газете Aftonbladet.

Готланд - крупнейший шведский остров, расположенный в Балтийском море. На прошлой неделе вблизи острова был оборван интернет-кабель - последний в череде инцидентов с кабелями в этом регионе, вызвавших опасения по поводу возможного российской диверсии и шпионажа.

В конце прошлого месяца власти обнаружили повреждение подводного волоконно-оптического кабеля, проходящего между латвийским городом Вентспилс и Готландом. Судно, принадлежащее болгарской судоходной компании, было арестовано, но затем отпущено после того, как прокурор исключил возможность диверсии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон бьет тревогу по поводу подобных инцидентов, написав на прошлой неделе на сайте X, что правительство серьезно относится ко всем сообщениям о повреждении инфраструктуры в Балтийском море.

„Они должны рассматриваться в свете серьезной ситуации с безопасностью, которая существует“, - сказал Кристерссон.

В январе страна объявила о намерении усилить свое военное присутствие в Балтийском море, направив туда три военных корабля и самолет радиолокационной разведки.

Военные корабли будут находиться под контролем НАТО и следить за Балтийским морем на предмет возможных диверсий, говорится в заявлении правительства.

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