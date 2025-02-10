Новости Эстонии
10.02.2025, 13:55

Politico: Евросоюз обсуждает перехват российских судов на Балтике

 
Судно EML Sakala во время операции по охране кабеля Estlink 1
Судно EML Sakala во время операции по охране кабеля Estlink 1
ФОТО: Berta Gortfelder | Delfi Meedia

После серии инцидентов на Балтийском море страны Европейского союза обсуждают возможные меры, которые бы позволили задерживать перевозящие нефть и нефтепродукты корабли российского „теневого флота“, пишет издание Politico.

Журналисты ссылаются на на двух дипломатов и двух правительственных чиновников стран ЕС, с которыми общались на условиях анонимности. По словам источников, в настоящее время проходят переговоры за закрытыми дверями по поводу того, как можно было бы организовать перехват танкеров российского „теневого флота“ на Балтике и какие юридические изменения для этого нужны.

Среди предложений: использование международного права для задержания судов на основании экологических угроз или подозрений в пиратстве. Если это не получится, отдельные страны могли бы действовать самостоятельно, принимая новые национальные законы для задержания большего количества судов в более дальних акваториях.

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