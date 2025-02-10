Politico: Евросоюз обсуждает перехват российских судов на Балтике

Журналисты ссылаются на на двух дипломатов и двух правительственных чиновников стран ЕС, с которыми общались на условиях анонимности. По словам источников, в настоящее время проходят переговоры за закрытыми дверями по поводу того, как можно было бы организовать перехват танкеров российского „теневого флота“ на Балтике и какие юридические изменения для этого нужны.