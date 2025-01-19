Эксперт предложил Финляндии и Эстонии поделить Финский залив

По словам Пенттиля, такое решение повысит безопасность на Балтийском море.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, часть моря на расстоянии до 24 морских миль (44,4 км) от побережья считается прилежащей зоной государства, в которой прибрежное государство обладает правом осуществлять контроль в целях предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных норм.

Если Финляндия и Эстония обе реализовали эти свои права, их прилежащие зоны охватили бы полностью эту часть Финского залива. По мнению Пенттиля, такое решение даст возможность решить проблемы контрабанды, потенциальных экологических проблем и других угроз, вызванных, например, „теневым флотом“ в Балтийском море.

В настоящее время между территориальными водами Финляндии и Эстонии существует международная зона свободного судоходства. Она была создана после того, как в 1994 году Финляндия и Эстония добровольно согласились ограничить размеры своих территориальных морей, отодвинув их границы на три мили от центральной линии Финского залива.

О планах Эстонии ввести в Финском заливе режим „прилежащей зоны“ сообщалось еще два года назад, в январе 2023 года (подробнее ЗДЕСЬ).

По мнению Пенттиля, раздел Финского залива между Финляндией и Эстонией будет означать, что Балтика действительно станет внутренним морем НАТО.

– Об этом говорили [после вступления в НАТО Финляндии и Швеции], но это не так. Русское судоходство оказалось совершенно неконтролируемым.

При этом, по словам эксперта, действия России в Балтийском море наносят вред ей самой.

– Когда Россия через своих пособников вырывает кабели со дна моря, она, можно сказать, стреляет себе в ногу. Для России было бы лучше всего не создавать никаких помех, чтобы самой иметь возможность использовать Балтийское море. Но, вероятно, такова природа скорпиона. Там просто действует общий приказ, что нужно создавать помехи и заниматься саботажем. И именно этим они занимаются, – заявил Пенттиля.

Неоднократные диверсии против подводной инфраструктуры побудили страны НАТО, имеющие выход к Балтийскому морю, провести саммит в прошлый вторник. На встрече обсуждались пути повышения безопасности на Балтийском море и вмешательства в деятельность теневого флота. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, среди прочего, рассказал о запуске НАТО проекта „Baltic Sea Watch“ по обеспечению безопасности инфраструктуры Балтийского моря. В патрулировании задействованы различные корабли и, помимо прочего, самолеты, а для наблюдения также используются беспилотники.

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