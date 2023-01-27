Эстония правда хочет закрыть Финский залив для российских военных кораблей? Объясняет эксперт по морскому праву

Что такое „прилежащая зона“?

Согласно статье 33 Конвенции ООН по морскому праву (КПМП), это зона, прилежащая к территориальному морю страны. Территориальное море располагается в пределах 12 морских миль от так называемой исходной линии, а прилежащая зона может распространяться на 24 мили от нее же.

Теоретически прилежащая зона Эстонии в Финском заливе может простираться до территориального моря Финляндии. Но едва ли эстонские власти пойдут на такое решение в одностороннем порядке, а Финляндия пока не заявляла о намерении вводить режим прилежащей зоны.

Более вероятно, что эстонская прилежащая зона будет ограничена центральной линией залива, то есть распространится примерно на три мили от границы эстонского территориального моря. Если Финляндия все-таки захочет ввести собственную прилежащую зону, то она, вероятно, дойдет до центральной линии.

То есть Эстония фактически расширит свое территориальное море?

Нет, права государства в прилежащей зоне сильно меньше, чем внутри его территориального моря.

Согласно КПМП, в своей прилежащей зоне Эстония сможет осуществлять контроль, призванный не допускать нарушения таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных законов и правил, а также наказывать за эти нарушения. Но только если эти нарушения были (или будут) совершены на территории Эстонии, в ее внутренних водах или в ее территориальном море.

Получается, если судно не собирается заходить в Эстонию, то в прилежащей зоне его досмотреть не смогут?

Именно так. Введение прилежащей зоны даст Эстонии возможность проверить, не нарушают ли санкции Евросоюза против России и некоторые законы страны только те суда, которые идут через эстонское территориальное море или направляются в эстонские порты.

Если же суда идут в РФ или из РФ и не собираются проходить через эстонскую территорию, то проверять их не будут.

А как власти Эстонии узнают, планирует ли судно входить в ее территориальное море или нет?