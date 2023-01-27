Эстония правда хочет закрыть Финский залив для российских военных кораблей? Объясняет эксперт по морскому праву(7)
Министерство иностранных дел Эстонии предложило правительству ввести режим так называемой прилежащей зоны в Балтийском море и в Финском заливе. Некоторые СМИ интерпретировали это как намерение Эстонии закрыть Балтику для всего российского флота, пишет „Медуза“. По просьбе издания Пьер Тевенен, специалист по международному морскому праву и постдокторант Школы права Тартуского университета, объясняет, какие правила на самом деле будут действовать в прилежащей зоне.
Что такое „прилежащая зона“?
Согласно статье 33 Конвенции ООН по морскому праву (КПМП), это зона, прилежащая к территориальному морю страны. Территориальное море располагается в пределах 12 морских миль от так называемой исходной линии, а прилежащая зона может распространяться на 24 мили от нее же.
Теоретически прилежащая зона Эстонии в Финском заливе может простираться до территориального моря Финляндии. Но едва ли эстонские власти пойдут на такое решение в одностороннем порядке, а Финляндия пока не заявляла о намерении вводить режим прилежащей зоны.
Более вероятно, что эстонская прилежащая зона будет ограничена центральной линией залива, то есть распространится примерно на три мили от границы эстонского территориального моря. Если Финляндия все-таки захочет ввести собственную прилежащую зону, то она, вероятно, дойдет до центральной линии.
То есть Эстония фактически расширит свое территориальное море?
Нет, права государства в прилежащей зоне сильно меньше, чем внутри его территориального моря.
Согласно КПМП, в своей прилежащей зоне Эстония сможет осуществлять контроль, призванный не допускать нарушения таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных законов и правил, а также наказывать за эти нарушения. Но только если эти нарушения были (или будут) совершены на территории Эстонии, в ее внутренних водах или в ее территориальном море.
Получается, если судно не собирается заходить в Эстонию, то в прилежащей зоне его досмотреть не смогут?
Именно так. Введение прилежащей зоны даст Эстонии возможность проверить, не нарушают ли санкции Евросоюза против России и некоторые законы страны только те суда, которые идут через эстонское территориальное море или направляются в эстонские порты.
Если же суда идут в РФ или из РФ и не собираются проходить через эстонскую территорию, то проверять их не будут.
А как власти Эстонии узнают, планирует ли судно входить в ее территориальное море или нет?
Для этого в Финском заливе действует специальная система оповещения (Mandatory Ship Reporting System, или GOFREP, .pdf), в которой участвуют Финляндия, Эстония и Россия. Когда судно заходит в Финский залив, оно обязано передать ряд сведений морскому ведомству одной из прибрежных стран — в зависимости от того, где именно это случилось. Например, в будущей эстонской прилежащей зоне это будут власти Эстонии. Среди этих сведений информация о маршруте судна — собирается ли оно заходить в территориальное море страны и в один из эстонских портов.
Согласно статьям 33 и 110 КПМП, если судно, находясь в прилежащей зоне, не хочет передать требуемую информацию, а морское ведомство заподозрит его в нарушениях, то может проверить его документы. Обычно сотрудники спецслужб, полиции или ВМФ поднимаются для досмотра прямо на борт. Если подозрения оказались беспочвенными, судно отпускают.
Если же судно не позволяет морскому ведомству проводить осмотр и пытается покинуть прилежащую зону, то спецслужбы имеют право начать преследование и арестовать его (статьи 33 и 111 той же Конвенции).
Военных кораблей это все тоже касается?
Нет, военные корабли не обязаны передавать никакую информацию. Их нельзя ни досматривать, ни арестовывать. Согласно статьям 58.2 и 95 КПМВ, они пользуются в Финском заливе полным иммунитетом.
То есть военный флот сможет беспрепятственно проходить через Финский залив?
Да, как и сейчас. Дело в том, что в 1994 году Финляндия и Эстония в интересах международного судоходства согласились ограничить размеры своих территориальных морей, отодвинув их границы на три мили от центральной линии Финского залива. По сути, они создали коридор шириной шесть морских миль для беспрепятственного прохода иностранных кораблей и судов. Два года спустя это решение было подтверждено. Сейчас там фактически действует режим открытого моря.
И даже если эстонские власти захотят распространить свою прилежащую зону на коридор, то военных кораблей связанные с этим меры по контролю не коснутся.
Эстония и Финляндия могут пересмотреть соглашение о границе и перекрыть этот коридор?
Нет, пересмотреть действующее соглашение, чтобы перекрыть коридор, уже невозможно. Согласно международному законодательству, можно расширять права других стран, но нельзя их потом ограничивать.
В соответствии со статьей 311.3 КПМП, государства не имеют права заключить договор, который бы затрагивал и ограничивал права других стран. Если бы Эстония и Финляндия захотели расширить свои территориальные моря, то остальные страны лишились бы части своих возможностей по проходу через Финский залив — что стало бы нарушением Конвенции.
Более того, даже если бы коридора не существовало вовсе и Финский залив был бы территориальным морем Эстонии и Финляндии, он все равно оставался бы открытым для российских военных кораблей и гражданских судов.
Это как?
Все дело в праве мирного прохода. Согласно статьям 17, 18 и 19 КПМП, корабли и суда имеют право мирно, бесперебойно и быстро проходить через территориальное море другого государства, даже если они не заходят в порт и не подвергаются досмотру.
Правда, во время мирного прохода деятельность иностранных судов сильно ограничена. Например, им нельзя ловить рыбу или вести исследовательскую деятельность. Военным кораблям запрещено проводить маневры или учения, подлодкам следует оставаться на поверхности. Кроме того, гражданские суда могут подвергнуть досмотру при подозрении в несоблюдении национального законодательства страны. А от военных кораблей при нарушении правил мирного прохода могут потребовать немедленно покинуть территориальное моря.
Но лишать самого права мирного прохода прибрежные государства могут лишь в ограниченных масштабах. Нельзя закрывать все территориальное море (только отдельные районы), на неограниченный срок (только временно) и только для судов одного государства (это считается дискриминацией).