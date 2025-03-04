Пропал месяц назад: полиция ищет 35-летнего Вадима

Вадим ушел из своего дома в городе Тарту 2 февраля, и хотя мужчине свойственно на некоторое время исчезать из поля зрения, в этот раз близкие были обеспокоены его поведением. Так надолго он обычно из дома не уходил.

Полиция все это время общалась с его близкими и проверяла расположенные в регионе медицинские учреждения. К сожалению, установить его местонахождение все-таки до сих пор не удалось.

Рос Вадима - приблизительно 170 см, он худощавого телосложения, у него редкие волосы. Он может быть одет в черную куртку, черные штаны и черную шапку. Телефона у мужчины нет. Передвигаться он может как в родном городе, так и в Таллинне, но не исключены и другие регионы.

Полиция просит всех, у кого есть информация о Вадиме, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.

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