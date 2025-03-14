Поиски пропавшего неделю назад подростка продолжаются: полиция подозревает самое плохое
Полиция разыскивает пропавшего в Пыльвамаа 17-летнего Фреди и просит о помощи всех, кто обладает какой-либо информацией о его возможном местонахождении.
В пятницу полиция сообщила, что собрала в последние дни много информации от друзей и знакомых Фреди о его занятиях и планах. „Были проверены записи с камер наблюдения, сделанные в ночь на 8 марта непосредственно перед исчезновением Фреди. Были проверены сигналы о том, что Фреди якобы видели после 8 марта в Пыльва, Выру, Тарту и других местах, но ни одно из этих сообщений не нашло подтверждения. Полиция проанализировала записи с камер наблюдения, а также физически проверила различные адреса, заброшенные дома, промышленные здания и площадки, берега озера и лесных массивов и другие места. В эти дни полиции помогают и добровольцы, которые работают на местности прежде всего на проверке таких мест, которых в повседневной жизни посторонний глаз не касается“, - описал ход поисковых мероприятий сотрудник пылваской полиции Калле Валл, который руководит поисками.
По его словам, в общих чертах мы знаем, что Фреди пропал около часу ночи 8 марта, когда он оставил двух своих друзей. „После этого он больше не отвечал на телефонные звонки, не пользовался банковской карточкой, не использовал свои странички в социальных сетях. О его передвижениях после 8 марта, к сожалению, до сих пор нет никаких зацепок. Полиция рассматривает различные версии, и работа по всем из них продолжается. На данный момент наиболее вероятной остается версия о том, что Фреди, расставшись с друзьями, мог попасть в беду, передвигаясь по пересеченной местности в ночное время“, — считает опытный полицейский.
В выходные продолжатся поисковые работы вместе с волонтерами на окраине города Пыльва, в которых также задействованы служебные собаки. В то же время полиция просит жителей улиц Яама, Вабрику, Кастани, Техника, Сави, Каасику, Пихлака, Куусе, Лина, Роози и Вахтра обязательно проверить свои участки, хозяйственные постройки, подвалы, территории за живыми изгородями и другие места, где попавший в беду человек мог бы попытаться найти укрытие и тепло.
Если у кого-то есть информация, которая могла бы дать ясность, где искать Фреди, полиция просит сообщить об этом по номеру 112. Полиция также выражает благодарность всем, кто сообщил имеющуюся у них информацию, а также волонтерам, помогающим в поисках.
Более ранняя информация
11 марта в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний молодой человек не возвращался домой на улицу Пихлака в Пыльва с вечера пятницы. В последний раз парня видели в 2 часа ночи 7 марта у молокозавода в Пыльва, откуда уехали остальные его друзья, но Фреди с ними не поехал. К сожалению, пока неизвестно, в каком направлении он двинулся и куда мог направиться.
Оперативный дежурный Пыльваского уезда Калле Валл сообщил, что полиция продолжает активно собирать информацию для выяснения местонахождения Фреди. Были исследованы территории около молочного завода в Пыльва, проверены адреса знакомых Фреди, а также другие места сбора молодежи и заброшенные дома, где мог находиться Фреди. Полиция также проверяла, мог ли Фреди уехать в Выру, Тарту или куда-то еще, однако собранная информация подтверждает, что он этого не делал, по крайней мере, не пользовался автобусами.
За последние дни полиция допросила ряд молодых людей, которые контактировали с Фреди до его исчезновения. „К сожалению, фрагменты собранной информации не дают ясности относительно того, мог ли Фреди уйти по собственному желанию или нет, и где его можно найти“. „Поскольку место жительства Фредди, а также находящиеся там вещи и одежда были осмотрены, согласно первоначальной информации, парень, вероятно, был одет в серую куртку, светлые брюки и коричневые ботинки“, — сказал Валл.
Рост Фреди около 180 см, он худощавого телосложения, волосы каштановые.
„Мы знаем, что Фреди в последний раз видели ночью 8 марта в Пыльва, где его также засняла камера видеонаблюдения“. „Однако неизвестно, куда он отправился после той ночи, он не отвечал на телефонные звонки и не пользовался своей банковской картой“, — отметил Валл.
Валл рассказал, что ранее молодой человек отсутствовал дома день или два, но всегда возвращался. Его местонахождение никогда не оставалось неизвестным его семье столь долго.