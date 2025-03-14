ЧП и криминал
14.03.2025, 17:57

Поиски пропавшего неделю назад подростка продолжаются: полиция подозревает самое плохое

 
Обновлено!
Фреди
Фреди
ФОТО: Erakogu

Полиция разыскивает пропавшего в Пыльвамаа 17-летнего Фреди и просит о помощи всех, кто обладает какой-либо информацией о его возможном местонахождении.

В пятницу полиция сообщила, что собрала в последние дни много информации от друзей и знакомых Фреди о его занятиях и планах. „Были проверены записи с камер наблюдения, сделанные в ночь на 8 марта непосредственно перед исчезновением Фреди. Были проверены сигналы о том, что Фреди якобы видели после 8 марта в Пыльва, Выру, Тарту и других местах, но ни одно из этих сообщений не нашло подтверждения. Полиция проанализировала записи с камер наблюдения, а также физически проверила различные адреса, заброшенные дома, промышленные здания и площадки, берега озера и лесных массивов и другие места. В эти дни полиции помогают и добровольцы, которые работают на местности прежде всего на проверке таких мест, которых в повседневной жизни посторонний глаз не касается“, - описал ход поисковых мероприятий сотрудник пылваской полиции Калле Валл, который руководит поисками.

По его словам, в общих чертах мы знаем, что Фреди пропал около часу ночи 8 марта, когда он оставил двух своих друзей. „После этого он больше не отвечал на телефонные звонки, не пользовался банковской карточкой, не использовал свои странички в социальных сетях. О его передвижениях после 8 марта, к сожалению, до сих пор нет никаких зацепок. Полиция рассматривает различные версии, и работа по всем из них продолжается. На данный момент наиболее вероятной остается версия о том, что Фреди, расставшись с друзьями, мог попасть в беду, передвигаясь по пересеченной местности в ночное время“, — считает опытный полицейский.

В выходные продолжатся поисковые работы вместе с волонтерами на окраине города Пыльва, в которых также задействованы служебные собаки. В то же время полиция просит жителей улиц Яама, Вабрику, Кастани, Техника, Сави, Каасику, Пихлака, Куусе, Лина, Роози и Вахтра обязательно проверить свои участки, хозяйственные постройки, подвалы, территории за живыми изгородями и другие места, где попавший в беду человек мог бы попытаться найти укрытие и тепло.

Если у кого-то есть информация, которая могла бы дать ясность, где искать Фреди, полиция просит сообщить об этом по номеру 112. Полиция также выражает благодарность всем, кто сообщил имеющуюся у них информацию, а также волонтерам, помогающим в поисках.

Более ранняя информация

11 марта в полицию поступило сообщение о том, что 17-летний молодой человек не возвращался домой на улицу Пихлака в Пыльва с вечера пятницы. В последний раз парня видели в 2 часа ночи 7 марта у молокозавода в Пыльва, откуда уехали остальные его друзья, но Фреди с ними не поехал. К сожалению, пока неизвестно, в каком направлении он двинулся и куда мог направиться.

Оперативный дежурный Пыльваского уезда Калле Валл сообщил, что полиция продолжает активно собирать информацию для выяснения местонахождения Фреди. Были исследованы территории около молочного завода в Пыльва, проверены адреса знакомых Фреди, а также другие места сбора молодежи и заброшенные дома, где мог находиться Фреди. Полиция также проверяла, мог ли Фреди уехать в Выру, Тарту или куда-то еще, однако собранная информация подтверждает, что он этого не делал, по крайней мере, не пользовался автобусами.

За последние дни полиция допросила ряд молодых людей, которые контактировали с Фреди до его исчезновения. „К сожалению, фрагменты собранной информации не дают ясности относительно того, мог ли Фреди уйти по собственному желанию или нет, и где его можно найти“. „Поскольку место жительства Фредди, а также находящиеся там вещи и одежда были осмотрены, согласно первоначальной информации, парень, вероятно, был одет в серую куртку, светлые брюки и коричневые ботинки“, — сказал Валл.

Рост Фреди около 180 см, он худощавого телосложения, волосы каштановые.

„Мы знаем, что Фреди в последний раз видели ночью 8 марта в Пыльва, где его также засняла камера видеонаблюдения“. „Однако неизвестно, куда он отправился после той ночи, он не отвечал на телефонные звонки и не пользовался своей банковской картой“, — отметил Валл.

Валл рассказал, что ранее молодой человек отсутствовал дома день или два, но всегда возвращался. Его местонахождение никогда не оставалось неизвестным его семье столь долго.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии