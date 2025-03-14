Поиски пропавшего неделю назад подростка продолжаются: полиция подозревает самое плохое

В пятницу полиция сообщила, что собрала в последние дни много информации от друзей и знакомых Фреди о его занятиях и планах. „Были проверены записи с камер наблюдения, сделанные в ночь на 8 марта непосредственно перед исчезновением Фреди. Были проверены сигналы о том, что Фреди якобы видели после 8 марта в Пыльва, Выру, Тарту и других местах, но ни одно из этих сообщений не нашло подтверждения. Полиция проанализировала записи с камер наблюдения, а также физически проверила различные адреса, заброшенные дома, промышленные здания и площадки, берега озера и лесных массивов и другие места. В эти дни полиции помогают и добровольцы, которые работают на местности прежде всего на проверке таких мест, которых в повседневной жизни посторонний глаз не касается“, - описал ход поисковых мероприятий сотрудник пылваской полиции Калле Валл, который руководит поисками.

По его словам, в общих чертах мы знаем, что Фреди пропал около часу ночи 8 марта, когда он оставил двух своих друзей. „После этого он больше не отвечал на телефонные звонки, не пользовался банковской карточкой, не использовал свои странички в социальных сетях. О его передвижениях после 8 марта, к сожалению, до сих пор нет никаких зацепок. Полиция рассматривает различные версии, и работа по всем из них продолжается. На данный момент наиболее вероятной остается версия о том, что Фреди, расставшись с друзьями, мог попасть в беду, передвигаясь по пересеченной местности в ночное время“, — считает опытный полицейский.

В выходные продолжатся поисковые работы вместе с волонтерами на окраине города Пыльва, в которых также задействованы служебные собаки. В то же время полиция просит жителей улиц Яама, Вабрику, Кастани, Техника, Сави, Каасику, Пихлака, Куусе, Лина, Роози и Вахтра обязательно проверить свои участки, хозяйственные постройки, подвалы, территории за живыми изгородями и другие места, где попавший в беду человек мог бы попытаться найти укрытие и тепло.