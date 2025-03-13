По Ласнамяэ в состоянии наркотического опьянения гонял водитель с 3-летним ребенком в салоне

Максимально разрешенная скорость на данном участке была 50 км/ч. Так как у сотрудников полиции возникли подозрения, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения, то на месте был сделан экспресс-текст, который дал положительный результат. К тому же, помимо водителя, в машине находился и его 3-летний ребенок.

При обыске автомобиля полицейские обнаружили каннабис, спрятанный в рюкзаке ребенка. Стражи порядка передали ребенка под присмотр другого родителя, а водителя доставили в больницу для проведения анализа на наркотики. Получение результатов экспертизы может занять до месяца.

Для проверки условий жизни ребенка участковые полицейские и специалист по охране детей на следующий день (11 марта) побывали дома у ребенка и побеседовали с его матерью. Чиновники получили подтверждение, что с ребенком всё хорошо.

„Садиться за руль автомобиля в наркотическом опьянении совершенно недопустимо. Этим безрассудным поступком водитель поставил в опасность жизнь своего маленького ребенка, жизнь других участников дорожного движения и собственное здоровье“, - отметил начальник службы по надзору за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны Таави Кирсс.