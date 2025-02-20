ВИДЕО | Водитель BMW, забравшийся на дерево, находился в состоянии наркотического опьянения

ДТП , о котором идет речь, произошло на Пярнуском шоссе недалеко от полицейского участка. Один из читателей прислал видео с видеорегистратора, записанное примерно десятью минутами ранее. Он подтвердил, что водитель ранее уже нарушил правила ПДД. Инцидент произошел на перекрестке улицы Хийу и бульвара Вабадузе. Водитель, отправивший видео, терпеливо ждал, пока загорится зеленый свет светофора, чтобы пересечь бульвар Вабадузе. Также видно, что некоторые водители затем повернули на бульвар на разрешающий зеленый свет.

Внезапно через перекресток пронесся BMW. Несмотря на красный свет светофора, он даже не пытался сбавить скорость. „Он разговаривал по телефону“, — отметил читатель, убежденный, что это была та же машина и тот же водитель. Полиция все еще устанавливает обстоятельства. Просматриваются записи с разных камер. Ведется расследование, чтобы выяснить, создал ли он какие-либо другие опасные ситуации.