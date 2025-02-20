ВИДЕО | Водитель BMW, забравшийся на дерево, находился в состоянии наркотического опьянения(2)
Вчера а Таллинне 32-летний мужчина забрался на дерево после дорожно-транспортного происшествия. Полиция подтвердила, что он находился под воздействием наркотиков. Ранее мужчина уже подвергался наказанию, например, за физическое насилие.
ДТП, о котором идет речь, произошло на Пярнуском шоссе недалеко от полицейского участка. Один из читателей прислал видео с видеорегистратора, записанное примерно десятью минутами ранее. Он подтвердил, что водитель ранее уже нарушил правила ПДД. Инцидент произошел на перекрестке улицы Хийу и бульвара Вабадузе. Водитель, отправивший видео, терпеливо ждал, пока загорится зеленый свет светофора, чтобы пересечь бульвар Вабадузе. Также видно, что некоторые водители затем повернули на бульвар на разрешающий зеленый свет.