ФОТО | В тяжелом ДТП погиб 65-летний мужчина

"Сообщение о тяжелом дорожно-транспортном происшествии поступило в Центр тревоги в 14:00. По предварительным данным, автомобиль Ford Mondeo, которым управлял 65-летний мужчина, двигался по трассе Таллинн-Рапла-Тюри, когда по неизвестной причине водитель не справился с управлением, выехал с дороги влево и врезался в дерево. В сильно деформированном автомобиле находился только водитель, который получил серьезные травмы и, несмотря на усилия медиков, спасти его, к сожалению, не удалось“, - рассказал представитель полиции.