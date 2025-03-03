СВОДКА ЗА СУТКИ | Один BMW не пропустил другого - пострадала девушка. Найден автомобиль

2 марта в 14.40 на 3-м километре шоссе Лепассааре — Отса (волость Выру) 19-летний мотоциклист на Yamaha YZF 600R из-за неправильно выбранной скорости потерял управление транспортным средством и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 21.45 в волости Пыльтсамаа (Ярвамаа) на перекрестке дорог Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа и Йыгева — Пыльтсамаа 20-летний молодой человек на BMW 320CD, двигаясь по второстепенной дороге врезался в двигавшийся по главной дороге автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 39-летний мужчина. Находившаяся в BMW 320CD пассажирка (20-летняя женщина) доставлена на медосмотр в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 11 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

Лыунаская префектура сообщила о найденном автомобиле: это темно-зеленый Volkswagen Passat Variant 2002 года выпуска с регистрационным номером 365TFS.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.