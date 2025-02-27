СВОДКА ЗА СУТКИ | Один погибший и четверо пострадавших, включая 82-летнюю женщину

26 февраля в 0.3.12 в селе Уускюла (волость Йыляхтме, Харьюмаа) автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 29-летний мужчина, выехал с дороги и перевернулся. Водитель доставлен в больницу. Находившийя в машине пассажиром 28-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

В 9.04 на 2-м километре шоссе Куусалу — Леэси (волость Куусалу, Харьюмаа) 52-летняя женщина на автомобиле Mercedes-Benz врезалась сздади в затормозивший впереди нее Ford, за рулем которого находился 59-летний мужчина. Водителя Mercedes доставили в больницу.

В 10.46 в Пайде у дома номер 17 на Кесквяльяк 56-летний мужчина, управлявший автомобилем VW Passat сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 82-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на велосипеде. Велосипедистку доставили в больницу.

В 18.39 в поселке Пеэтри (волость Раэ, Харьюмаа) у дома номер 23 по Старо-тартускому шоссе автомобиль Toyota, за рулем которого находился 40-летний мужчина, выехал с трассы и врезался в ограждение. Водителя доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством одного водителя, находившегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.