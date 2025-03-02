ЧП и криминал
02.03.2025, 09:45

На парковке в Таллинне пострадала 18-летняя девушка

 
Скорая помощь. Иллюстративное фото
Скорая помощь. Иллюстративное фото
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

За минувшие сутки на дорогах Эстонии произошло два ДТП, в которых пострадали люди. От вождения отстранили 16 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.

1 марта в 12:20 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в Раквере на перекрестке улиц Выйду и Карья, где 52-летний мужчина на автомобиле Toyota Hilux врезался в имевший преимущественное право проезда автомобиль Toyota RAV4, которым управляла 61-летняя женщина. Водителя Toyota RAV4 jдоставили в больницу.

В 15:32 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Вильде теэ, 112, где 49-летний мужчина на автомобиле Volvo S60, сдавая назад на парковочное место, проехал по ноге 18-летней девушки. Пешехода доставили в больницу.

На территории Лыунаской префектуры был угнан темно-зеленый автомобиль Volkswagen Passat Variant 2002 года выпуска с регистрационным номером 365TFS.

О найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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