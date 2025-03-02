На парковке в Таллинне пострадала 18-летняя девушка
За минувшие сутки на дорогах Эстонии произошло два ДТП, в которых пострадали люди. От вождения отстранили 16 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
1 марта в 12:20 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в Раквере на перекрестке улиц Выйду и Карья, где 52-летний мужчина на автомобиле Toyota Hilux врезался в имевший преимущественное право проезда автомобиль Toyota RAV4, которым управляла 61-летняя женщина. Водителя Toyota RAV4 jдоставили в больницу.
В 15:32 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Вильде теэ, 112, где 49-летний мужчина на автомобиле Volvo S60, сдавая назад на парковочное место, проехал по ноге 18-летней девушки. Пешехода доставили в больницу.
На территории Лыунаской префектуры был угнан темно-зеленый автомобиль Volkswagen Passat Variant 2002 года выпуска с регистрационным номером 365TFS.
О найденных транспортных средствах сообщений не поступало.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.