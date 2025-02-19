ФОТО И ВИДЕО | ДТП в Таллинне: водитель BMW пытался сбежать и несколько часов просидел на дереве. Вызвали полицейских переговорщиков

Сегодня в 16.30 в Таллинне на Пярнуском шоссе у здания полиции произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль BMW и трамвай. „Автомобиль BMW двигался из центра города в сторону Пярну и столкнулся с трамваем. Люди в этом ДТП не пострадали“, - сообщила порталу Delfi оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Теэле Юксаэг.

После аварии водитель легкового автомобиля сбежал с места происшествия и залез сначала на крышу фирменного магазина Kalev, а затем на дерево. На аварию отреагировали полицейские, спасатели и медики. Водитель вел себя неадекватно и кричал.

Трамвайное движение было восстановлено менее чем через час, а вот с мужчиной сотрудникам экстренных служб пришлось повозиться.

Теэле Юксаэг объяснила, почему это заняло довольно много времени. „Чтобы безопасно снять мужчину с дерева были задействованы машина спасателей с выдвижной лестницей, батут и специальная подушка. Вместе с тем было смягчено ограждение под деревом“, - рассказала она.

„Помимо обычных патрулей к разрешению ситуации были привлечены также полицейские переговорщики, поскольку мужчина отказался спускаться сам. Он находился в состоянии помешательства, его поведение было непредсказуемым, поэтому сначала переговоры велись с земли, пока не стало достаточно безопасно для мужчины и других, чтобы поднять сотрудника спасательного департамента вместе с переговорщиком на подъемнике“, - продолжила представитель полиции. Непредсказуемость поведения мужчины означает то, что он прямым текстом угрожал, что спрыгнет вниз.

Спасатель и переговорщик беседовали с мужчиной еще около двадцати минут. „После этого мужчина успокоился и согласился зайти в спасательную люльку. В 19.30 мужчину спустили на землю“, - сообщила Юксаэг.

Выяснилось, что мужчине 32 года. Алкогольного опьянения у него не обнаружили. Проводится экспертиза на возможное наркотическое опьянение. После первичных следственных действий и беседы с полицейскими мужчину передали медикам.