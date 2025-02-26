В аварии в Харьюмаа погиб 28-летний мужчина
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вайко Вахер рассказал, что по первоначальным данным автомобиль двигался в волости Йыэляхтме по Нууди теэ в сторону Маарду теэ, когда в какой-то момент отклонился с дороги и перевернулся через крышу. „Первыми на место происшествия прибыли спасатели, которые помогли выбраться из машины находившемуся на водительском сиденье 29-летнему мужчине, которого скорая помощь доставила в больницу. Находившийся на пассажирском сиденье 28-летний мужчина, к сожалению, настолько тяжело пострадал в аварии, что скончался на месте происшествия“, - сказал Вахер.
Оба мужчины были пристегнуты ремнями безопасности. Был ли водитель трезв, выяснится в ходе экспертизы.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.