В аварии в Харьюмаа погиб 28-летний мужчина

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вайко Вахер рассказал, что по первоначальным данным автомобиль двигался в волости Йыэляхтме по Нууди теэ в сторону Маарду теэ, когда в какой-то момент отклонился с дороги и перевернулся через крышу. „Первыми на место происшествия прибыли спасатели, которые помогли выбраться из машины находившемуся на водительском сиденье 29-летнему мужчине, которого скорая помощь доставила в больницу. Находившийся на пассажирском сиденье 28-летний мужчина, к сожалению, настолько тяжело пострадал в аварии, что скончался на месте происшествия“, - сказал Вахер.