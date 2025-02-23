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23.02.2025, 17:40

А ВЫ ЗНАЛИ? | Эстонские водители чаще всего нарушают самые элементарные правила

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„У кого больше наглости, у того и преимущество“
Больше всего аварий происходит на парковках у торговых центров
Больше всего аварий происходит на парковках у торговых центров
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В дорожном движении Эстонии часто можно наблюдать ситуацию, когда действует принцип — у кого больше наглости, у того и преимущественное право проезда. Однако игнорирование простых правил дорожного движения может привести к серьезной аварии.

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), в прошлом году в Эстонии из всех страховых случаев больше самая большая часть, то есть 40%, произошла на парковках, в общей сложности — 13 600 случаев с общим ущербом 19 миллионов евро. В среднем один инцидент приносил ущерб примерно на 1400 евро.

Как сообщает Центр надзора за дорожным движением, больше всего водители ошибаются при предоставлении и реализации преимущественного права проезда, и если преимущественное право не определено средствами организации дорожного движения или законом иначе, то действует правило „правой руки“. Это означает, что преимущественное право не всегда имеет водитель, который едет по более широкой дороге.

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