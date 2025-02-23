23.02.2025, 17:40
А ВЫ ЗНАЛИ? | Эстонские водители чаще всего нарушают самые элементарные правила(11)
„У кого больше наглости, у того и преимущество“
ФОТО: | Delfi Meedia
В дорожном движении Эстонии часто можно наблюдать ситуацию, когда действует принцип — у кого больше наглости, у того и преимущественное право проезда. Однако игнорирование простых правил дорожного движения может привести к серьезной аварии.
Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), в прошлом году в Эстонии из всех страховых случаев больше самая большая часть, то есть 40%, произошла на парковках, в общей сложности — 13 600 случаев с общим ущербом 19 миллионов евро. В среднем один инцидент приносил ущерб примерно на 1400 евро.
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