А ВЫ ЗНАЛИ? | Эстонские водители чаще всего нарушают самые элементарные правила

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), в прошлом году в Эстонии из всех страховых случаев больше самая большая часть, то есть 40%, произошла на парковках, в общей сложности — 13 600 случаев с общим ущербом 19 миллионов евро. В среднем один инцидент приносил ущерб примерно на 1400 евро.

Как сообщает Центр надзора за дорожным движением, больше всего водители ошибаются при предоставлении и реализации преимущественного права проезда, и если преимущественное право не определено средствами организации дорожного движения или законом иначе, то действует правило „правой руки“. Это означает, что преимущественное право не всегда имеет водитель, который едет по более широкой дороге.