Правда ли, что Трамп раскритиковал внешний вид Зеленского, заявив, что некоторые бездомные одеваются лучше?
В начале марта 2025 года по Сети разлетелся видеоролик, на котором президент США нелестно отзывается о наряде своего украинского коллеги, подчёркивая предполагаемую дешевизну его одежды. Мы решили проверить, говорил ли так Трамп на самом деле.
На видео, которое длится почти минуту, президент США Дональд Трамп рассказывает, как был возмущён визитом украинского президента Владимира Зеленского и особенно выбранным им нарядом: „Зеленский появился в Белом доме в наряде от Temu (китайского маркетплейса с дешёвыми товарами. — Прим. ред.). И я посчитал это очень неуважительным, честно говоря. С этого момента я начну называть его Temu Зеленский. Кто-нибудь, купите этому парню костюм, ради Христа. Сонный Джо [Байден] дал этому парню $500 млрд, а он даже не может позволить себе костюм за $1000. Какой жадный парень. Он потратил все деньги, которые ему дали налогоплательщики США, и потратил их на приложение Temu. Он должен хотя бы использовать Amazon, чтобы деньги наших налогоплательщиков не уходили в Китай. [Продукция] Temu ужасного качества. Я думаю, мы все с этим согласны. Но в любом случае вы не можете появиться в Белом доме в таком виде. Я видел бездомных, которые одевались лучше, чем этот парень, и он должен быть президентом? Даже маленький сын Илона [Маска], Экс, одевается лучше, чем этот клоун. Неудивительно, что президент Путин не воспринимает этого парня всерьёз“.Роликом или цитатами из него делились пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Threads, Facebook, X) и блог-платформ, а также популярные Telegram-каналы: „СМИ Россия не Москва“ (219 000 просмотров на момент написания разбора), „Олег Царёв“ (192 000), „Коза кричала“ (118 000) и др.
28 февраля 2025 года Зеленский встретился с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах. Перед подписанием прошла протокольная встреча с журналистами, закончившаяся перепалкой, скандалом и скорым отъездом украинской делегации из Вашингтона.
Встречая гостя на крыльце Белого дома, Трамп заметил журналистам, что Зеленский, выбравший для визита строгий чёрный лонгслив с гербом Украины на груди, „принарядился“. Во время встречи в Овальном кабинете представитель одного из консервативных американских СМИ спросил у Зеленского, почему тот не надел костюм, есть ли он вообще у него и не считает ли он выбор одежды неуважением к принимающей стороне. Украинский лидер, который действительно с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году носит на публике и даже на встречах с лидерами других государств исключительно одежду в стиле милитари, ответил, что вернётся к костюмам после окончания войны. Хотя Трамп, в свою очередь, попытался сгладить ситуацию и пошутить, что ему внешний вид Зеленского вполне нравится, заданный журналистом вопрос о костюме многие интернет-пользователи впоследствии стали приписывать самому американскому президенту. Неудивительно, что, когда в Сети появился ролик, в котором Трамп критикует гардероб Зеленского, многие не усомнились в его подлинности.
Видеозаписи, на которых Трамп рассуждает о костюме Зеленского и сравнивает его с одеждой бездомных, не удалось найти ни в одном официальном источнике — его не публиковали на официальном YouTube-канале Белого дома, в аккаунте президента США в X, а также в личном блоге в Truth Social, который политик очень активно ведёт. О резонансном заявлении не написало ни одно сколько-нибудь авторитетное американское, украинское или международное СМИ. Не последовало какой-либо реакции и от официального Киева.
Применив обратный поиск по изображению, „Проверено“ обнаружило возможный первоисточник видео: Трамп был одет в такой же костюм и сидел в таком же кресле на фоне тех же флагов во время первого заседания своего кабинета министров. Однако качество вирусного ролика гораздо хуже, а само изображение (если его сравнивать, например, с трансляцией Associated Press) отзеркалено. Более того, обсуждать наряд Зеленского во время визита в Белый дом Трамп на том заседании не мог — его встреча с правительством состоялась 26 февраля, за два дня до приезда украинского президента.
Если присмотреться к видео, то, несмотря на низкое качество, в правом нижнем углу виден водяной знак Dangerousai, а ещё чуть ниже — ссылка на одноимённый YouTube-канал. Видео с Трампом, выносящим Зеленскому модный приговор, появилось там ещё 1 марта. По названию канала можно догадаться, что его автор использует в роликах искусственный интеллект, а в его описании это указано прямо: „Пародийный ИИ-контент. <…> Всё, что говорится в моих видео, — оригинальный сценарий, написанный мной. Это не настоящие цитаты или мнения людей в видео. Я использую ИИ для создания озвучки своих видео. Это не настоящие голоса персонажей роликов“.
Первая публикация на русском языке, которая содержит это видео и которую смогло найти „Проверено“, — это пост, размещённый 1 марта в 19:03 по московскому времени в Telegram-канале „Коза кричала“. Никаких указаний на то, что ролик обработан с помощью ИИ, блогер не оставил. Канал „Коза кричала“ уже не впервые публикует недостоверную информацию. Согласно выложенным там новостям, ведущая MSNBC якобы заплакала, узнав о желании Илона Маска купить этот канал, телеканал Welt выдал кадры из игры Call Of Duty за репортаж из Донбасса, а сотрудник ABC, утверждавший, что Харрис слили список вопросов на дебатах с Трампом, погиб в автоаварии.
Примечательно, что за несколько часов до поста от „Коза кричала“ в канале „Глогер США Майами“ появилась другая видеозапись, где Трамп также критиковал костюм Зеленского, упоминая Temu. Пост набрал всего 600 просмотров и был удалён спустя 13 минут после публикации. По всей видимости, этот ролик также был обработан с помощью нейросетей. А основой видеодорожки стал фрагмент эфира Fox News, где Трамп говорил об урегулировании войны в Газе, причем этот отрывок появился в Сети задолго до визита Зеленского.
Таким образом, ролик, в котором Трамп осуждает наряд Зеленского, сравнивает его с одеждой бездомных и указывает, что президент Украины приобрел эти вещи на китайском маркетплейсе Temu, создано с помощью ИИ. Автор ролика, выпустив его на своём канале, это четко отметил. Однако в дальнейшем данный дисклеймер — случайно или намеренно — потерялся, и интернет-пользователи начали распространять видео уже как реальное выступление Трампа.
Итог: Сатирические новости