Правда ли, что Трамп раскритиковал внешний вид Зеленского, заявив, что некоторые бездомные одеваются лучше?

На видео, которое длится почти минуту, президент США Дональд Трамп рассказывает, как был возмущён визитом украинского президента Владимира Зеленского и особенно выбранным им нарядом: „Зеленский появился в Белом доме в наряде от Temu (китайского маркетплейса с дешёвыми товарами. — Прим. ред.). И я посчитал это очень неуважительным, честно говоря. С этого момента я начну называть его Temu Зеленский. Кто-нибудь, купите этому парню костюм, ради Христа. Сонный Джо [Байден] дал этому парню $500 млрд, а он даже не может позволить себе костюм за $1000. Какой жадный парень. Он потратил все деньги, которые ему дали налогоплательщики США, и потратил их на приложение Temu. Он должен хотя бы использовать Amazon, чтобы деньги наших налогоплательщиков не уходили в Китай. [Продукция] Temu ужасного качества. Я думаю, мы все с этим согласны. Но в любом случае вы не можете появиться в Белом доме в таком виде. Я видел бездомных, которые одевались лучше, чем этот парень, и он должен быть президентом? Даже маленький сын Илона [Маска], Экс, одевается лучше, чем этот клоун. Неудивительно, что президент Путин не воспринимает этого парня всерьёз“.Роликом или цитатами из него делились пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Threads, Facebook, X) и блог-платформ, а также популярные Telegram-каналы: „СМИ Россия не Москва“ (219 000 просмотров на момент написания разбора), „Олег Царёв“ (192 000), „Коза кричала“ (118 000) и др.