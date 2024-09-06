Правдива ли история об украинце, который разбился после того, как поджёг свой парашют в цветах флага России?

22 августа в Telegram-канале „Россия сейчас“ (268 000 просмотров на момент написания этого разбора) появился пост с такой новостью: „Украинский парашютист попрощался с Россией и разбился. Трагедия произошла во время прыжка, который должен был символизировать „окончательное прощание Украины с её прошлым“. По задумке спортсмена после раскрытия основного парашюта в цветах российского флага он уничтожает его выстрелом из ракетницы и совершает приземление на запасном парашюте (в цветах национального флага Украины). По неназванным пока причинам запасной парашют не сработал. В результате падения и удара о землю мужчина скончался на месте. Местные СМИ публикуют кадры уничтожения купола основного парашюта с камеры погибшего спортсмена. Очень символично, так как Украина тоже разбилась и умерла после того, как попрощалась с Россией“. В публикации также приводятся три фото, на которых запечатлён процесс возгорания бело-сине-красного парашюта.По данным сервиса TGStat, на момент публикации этого разбора в Telegram появилось около 100 аналогичных постов, которые в общей сложности набрали более 730 000 просмотров. Среди наиболее популярных — записи в каналах „Z-News | Армия 🅉 18+„ (102 000 просмотров), „Что произошло?“ (92 000), „Русский формат“ (43 000), „Особое мнение“ (39 000) и „Записки Жириновского“ (30 000). Десятки тысяч просмотров подобные посты получили во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут) и соцсети X. О якобы погибшем украинском экстремале также писали в LiveJournal (тут и тут) и на сайте Newsland.