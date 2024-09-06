Правдива ли история об украинце, который разбился после того, как поджёг свой парашют в цветах флага России?
В августе 2024 года в Рунете разошлась история о том, как во время символической акции якобы погиб украинский спортсмен. Сообщается, что он поджёг свой основной парашют в расцветке российского триколора, чтобы приземлиться на запасном в цветах украинского флага, но тот не раскрылся. Мы проверили, случалось ли такое на самом деле.
22 августа в Telegram-канале „Россия сейчас“ (268 000 просмотров на момент написания этого разбора) появился пост с такой новостью: „Украинский парашютист попрощался с Россией и разбился. Трагедия произошла во время прыжка, который должен был символизировать „окончательное прощание Украины с её прошлым“. По задумке спортсмена после раскрытия основного парашюта в цветах российского флага он уничтожает его выстрелом из ракетницы и совершает приземление на запасном парашюте (в цветах национального флага Украины). По неназванным пока причинам запасной парашют не сработал. В результате падения и удара о землю мужчина скончался на месте. Местные СМИ публикуют кадры уничтожения купола основного парашюта с камеры погибшего спортсмена. Очень символично, так как Украина тоже разбилась и умерла после того, как попрощалась с Россией“. В публикации также приводятся три фото, на которых запечатлён процесс возгорания бело-сине-красного парашюта.По данным сервиса TGStat, на момент публикации этого разбора в Telegram появилось около 100 аналогичных постов, которые в общей сложности набрали более 730 000 просмотров. Среди наиболее популярных — записи в каналах „Z-News | Армия 🅉 18+„ (102 000 просмотров), „Что произошло?“ (92 000), „Русский формат“ (43 000), „Особое мнение“ (39 000) и „Записки Жириновского“ (30 000). Десятки тысяч просмотров подобные посты получили во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут) и соцсети X. О якобы погибшем украинском экстремале также писали в LiveJournal (тут и тут) и на сайте Newsland.
В упомянутых выше публикациях сообщается, что запись с камеры погибшего парашютиста распространили украинские СМИ. Однако „Проверено“ не смогло найти подобных новостных заметок в прессе или украиноязычном сегменте соцсетей.
Более того, если провести обратный поиск по скриншотам, приведённым в постах, то можно найти видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Caters Clips ещё в сентябре 2020 года. Отрывок, кадры которого завирусились в Рунете в августе 2024-го, начинается на отметке 00:02. На полной записи видно, что расцветка парашюта не повторяет российский триколор, на нём другая последовательность полос: белый, синий, красный, синий, белый. На сайте Newsflare указано, что видео было снято в июле 2020 года.
В описании ролика говорится, что на видео запечатлён трюк в исполнении экстремала Кайла Маркуарта, который ради повышения сложности прыжка поджёг с помощью ракетницы свой основной парашют, падая с высоты 7000 футов (более 2,1 км). Однако затем Маркуарт раскрыл запасной парашют оранжевого цвета и благополучно приземлился. Опасный трюк он выполнил над городом Остин в Техасе.
Наиболее раннюю публикацию о погибшем украинском парашютисте „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“ (30 000 просмотров). Там пост появился 22 августа в 10:39 по московскому времени. Описание этого канала гласит, что автор публикует записи юмористического характера: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“. Ранее мы неоднократно разбирали случаи, когда другие каналы, паблики и СМИ выдавали выдумки из „а вот мой яндекс кошелёк“ за реальные новости. Кроме того, распространению истории о несуществующем украинском парашютисте невольно поспособствовал один из нескольких более популярных сатирических Telegram-каналов под названием „Пездуза“ (189 000 просмотров).
Таким образом, украинец не разбивался насмерть после того, как поджёг основной парашют в цветах триколора и не смог раскрыть запасной в расцветке украинского флага. Владельцы крупных Telegram-каналов и пабликов во „ВКонтакте“ в очередной раз распространили сатирическую новость под видом настоящей.
Итог: Сатирические новости