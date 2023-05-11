Правдиво ли видео с Камалой Харрис, где та произносит речь про вчерашний, сегодняшний и завтрашний день?
В интернете широко разошлось видео, на котором вице-президент США Камала Харрис произносит несколько довольно бессвязных фраз. Мы решили проверить, говорила ли она что-то подобное.
Интернет-пользователи приписывают Харрис такое высказывание: „Сегодня — это сегодня. А вчера было для нас сегодня, но вчера. А завтра станет для нас сегодня, но завтра. Так проживите сегодня так, чтобы грядущие сегодня были для вас как вчерашние сегодня, только завтра“. Часто его сопровождают уничижительными комментариями об умственных способностях вице-президента и её умении формулировать мысли. Видео можно встретить в „ВКонтакте», Facebook, Twitter, TikTok, блог-платформе „Пикабу». Разместили его у себя даже некоторые СМИ (например, „Комсомольская правда»).
Судя по одежде Камалы Харрис и обстановке вокруг, кадры видео были взяты из её выступления о репродуктивных правах в Университете Говарда (США) 25 апреля 2023 года. На сайте Белого дома есть полная расшифровка её речи — однако цитаты про вчера, сегодня и завтра, которая звучит в рассматриваемом видео, там нет.
Первое, что бросается в глаза при просмотре видео, — это рассинхрон движений губ спикера и звучащих слов. Само видео как будто „подтормаживает“ при воспроизведении, движения Харрис замедленные и неестественные. Многие авторитетные СМИ опубликовали отрывки из её выступления. Голос и манера говорить на них существенно отличаются от рассматриваемого видео. Всё это свидетельствует о том, что это скорее всего монтаж.
Кроме того, на выступлении Камала Харрис стоит за трибуной с надписью Fighting for reproductive freedom (то есть, „борьба за репродуктивную свободу“). На распространяемом видео надпись другая: Ramble rants reproductive freedom, что можно перевести как „бессвязная болтовня о репродуктивной свободе“, хотя грамматически фраза составлена неправильно, вероятно потому, что иначе бы она не поместилась. Это также свидетельствует о том, что видео, скорее всего, было сделано как некая шутка, а затем некоторые интернет-пользователи восприняли его всерьёз и распространили как реальный фрагмент выступления вице-президента.
При этом, настоящая речь Харрис действительно подвергалась критике за некоторую бессвязность. Так, например, New York Post называет её „словесным салатом“. Журналисты Sky News Australia утверждают, что вице-президент совершенно не понимает, о чём она говорит. „И мы тоже“, — добавляют они. В отрывках, которые критикуют СМИ, она произносит следующее: „Я думаю, что очень важно — как вы уже слышали от многих выдающихся лидеров — для нас, в каждый момент времени и, конечно, в этот момент, видеть момент времени, в котором мы существуем и присутствуем, и иметь возможность контекстуализировать его, чтобы понять, где мы существуем в истории и в данный момент, поскольку это связано не только с прошлым, но и с будущим“. Причём, если приглядеться к жестам Харрис на выступлении, можно заметить, что именно этот отрывок из её речи и использован для создания рассматриваемого нами видео. Вероятно, кто-то из интернет-пользователей решил довести ситуацию до абсурда и вложил в уста Харрис ещё более бессмысленную фразу.
Таким образом, Камала Харрис не произносила фразу про вчерашний, сегодняшний и завтрашний день, а распространяемое видео — это монтаж. Об этом свидетельствует ряд косвенных признаков: замедленные жесты, рассинхрон движений губ и голоса, странный тембр, отличающийся от обычной манеры Харрис говорить. „Проверено“ не удалось найти первоисточник видео, однако, судя по изменённой и явно издевательской надписи на трибуне, скорее всего изначально оно было чьей-то шуткой. На самом деле, на своём выступлении в этот момент она сказала другие слова, которые, впрочем, также были раскритикованы некоторыми СМИ за бессмысленность и бессвязность.
Итог: Сатирические новости