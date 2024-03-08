Говорила ли Джен Псаки о переброске американского флота к берегам Беларуси?

Однако Джен Псаки была автором далеко не всех реплик, приписываемых ей российской пропагандой. Так, в июне 2014 года «Российская газета» сообщила , что Псаки, отвечая на вопрос журналиста AP Мэтта Ли об украинских беженцах в Ростовской области, якобы назвала их туристами, которых привлёк «прекрасный горный воздух в ростовских горах». Мэтт Ли опроверг эту новость в своём твиттере, заявив, что никогда не говорил со спикером Госдепартамента на эту тему.

Вершиной карьеры американского политического советника Джен Псаки стала должность 34-го пресс-секретаря Белого дома, которую она занимала в 2021–2022 годах в администрации президента Байдена. Однако на постсоветском пространстве основную известность Псаки принесла работа на посту официального представителя Государственного департамента США в 2013–2015 годах, в годы президенства Барака Обамы. Основную роль в этом сыграли не всегда аккуратные высказывания американки на брифингах, в той или иной степени касавшиеся конфликта в Украине. Так, в апреле 2014 года она заявила , что «природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию». Месяц спустя призналась журналистам, что не знакома с только что употреблённым ею в контексте референдума на Донбассе термином «карусельное голосование». А в августе того же года выразила беспокойство по поводу учений ВВС РФ в приграничных с Украиной регионах, тогда как речь шла об Астраханской области. Эти и некоторые другие ляпы Псаки моментально тиражировались российскими СМИ и становились мемами, а телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире канала «Россия 1» рассказывал о неологизме «псакинг», якобы широко используемом для обозначения подобных оговорок.

«Проверено» не нашло следов высказывания Псаки о Шестом флоте ни в стенограммах её выступлений, ни на страницах авторитетных американских СМИ. Следует отметить, что и в российских источниках эта фраза никогда не сопровождалась точной датировкой — в лучшем случае указывался май 2014 года.

Как показали поиски, распространяться в Сети высказывание начало, действительно, рано утром 13 мая, однако сначала оно было частью большого юмористического текста под заголовком «Госдеп: США не согласились с результатами хоккейного матча». Речь в нём шла о состоявшейся накануне реальной победе сборной России над командой США со счётом 6:1 в рамках чемпионата мира по хоккею, который проходил в Минске. В тексте описывалась выдуманная реакция Джен Псаки на это событие: американка якобы раскритиковала «имперскую» игру россиян и «блокирование демократических шайб в свои ворота», а также обещала ввести экономические санкции против хоккеистов соперника. В конце Псаки будто бы сообщила, что «Шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Беларуси для укрепления безопасности во время проведения чемпионата мира».

Судя по упоминанию в тексте «грязной шайбовой карусели», вторым поводом для появления пародии стал уже упоминавшийся выше конфуз с Псаки по поводу референдума, который также произошёл накануне, 12 мая. Кто именно сочинил шуточную новость по свежим следам, доподлинно неизвестно. Во «ВКонтакте» новость разошлась утром 13 мая благодаря публикации Евгения Пухова, появившейся в 06:08 по московскому времени и содержавшей также ссылку на ночной демотиватор со словами «Мы не признаем победу русских» и фотографией Джен Псаки. В 08:48 тот же текст на портале «ЯПлакалъ» разместил пользователь Boombarashka — этот пост стал очень популярным и собрал 15 страниц комментариев. Однако, выставляя чуть позже этот текст на «Пикабу», пользователь не поставил его в категорию «Моё», которой помечал собственные тексты. В самом популярном тем же утром посте с этой шуткой на Facebook от Игоря Маслова указывалось, что автор неизвестен. Некоторые также ссылались на ныне удалённый пост в соцсетях пользователя ozonizer2008.

Таким образом, фраза об американском флоте у берегов Беларуси не принадлежит Джен Псаки, а была взята из пародийного текста о хоккейном матче. При этом впоследствии она в слегка изменённом виде — в результате ошибки либо намеренно — цитировалась и серьёзными СМИ.