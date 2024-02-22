Правда ли, что министр иностранных дел Украины предложил переименовать Авдеевку в Прагу?

Авдеевка находится в Донецкой области Украины. 10 октября 2023 года российская армия начала массированный штурм города, и спустя четыре месяца боёв украинские войска покинули свои позиции. «Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах», — написал в соцсетях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь с 16 на 17 февраля 2024 года.

Цитата Кулебы начала распространяться ещё 15 февраля, то есть он должен был сделать заявление о переименовании Авдеевки незадолго до захвата города российской армией. Однако ни в одной упоминаемой выше публикации не уточнено, где, когда и при каких обстоятельствах министр выдвинул такое предложение. «Проверено», в свою очередь, изучило соцсети Кулебы и сайт МИД Украины, но не нашло там подобного высказывания. Не писали о нём и авторитетные украинские СМИ. В апреле 2023 года в своей статье «Почему НАТО должна принять Украину?» для американского журнала Foreign Affairs Кулеба писал так:

Украина стремится вступить в НАТО, получив защиту статьи 5, которая предусматривает, что вооружённое нападение на одного или нескольких союзников в Европе или в Северной Америке считается нападением на них всех, и обязывает их к «действиям, которые можно считать необходимыми, включая применение вооружённой силы с целью восстановления и сохранения безопасности в Североатлантическом регионе». Кто бы на нашем месте не стремился к такой защите? Но мы реалисты. Мы не стремимся вовлечь Соединённые Штаты или другие страны НАТО в войну. Это наша война, и мы успешно ведём её при щедрой поддержке наших партнёров и союзников.



Мы никогда не призывали ни одну страну направлять войска и не намерены обращаться с такой просьбой. Мы не ищем «волшебной палочки», которая чудесным образом положит конец войне и лишит необходимости выигрывать её на поле боя. То, к чему мы стремимся, это конкретный график вступления Украины в НАТО.

Первоисточник вирусной цитаты «Проверено» обнаружило в Telegram-канале «а вот мой яндекс кошелёк» (22 000 просмотров), где пост появился 15 февраля в 09:40 по московскому времени. Там фраза Кулебы выглядит так: «Одно дело — оккупация украинской территории, другое — захват Праги. Это приведёт в действие пятую статью устава НАТО, государства — члены альянса будут обязаны вступить в войну с Россией. Лично я нахожу подобное решение весьма изящным».

На самом деле «а вот мой яндекс кошелёк» — это сатирический блог с выдуманными историями, о чём автор открыто заявляет в описании: «Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки». Кроме того, чуть позднее такой же пост появился в другом сатирическом Telegram-канале — «Пездузе» (179 000 просмотров).

Таким образом, Дмитрий Кулеба не предлагал переименовать Авдеевку в Прагу. Многочисленные блогеры и владельцы Telegram-каналов в очередной раз приняли сатирическую новость за реальное событие.

Итог: Сатирический новости