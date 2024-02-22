Правда ли, что министр иностранных дел Украины предложил переименовать Авдеевку в Прагу?
В феврале 2024 года в соцсетях разошлась цитата Дмитрия Кулебы, который якобы нашёл „изящное решение“: следует назвать сданный украинский город в честь столицы Чехии, чтобы страны НАТО начали войну с Россией. Мы проверили, говорил ли он такое.
С 15 февраля по Сети распространяют сообщения, будто глава украинского МИД предложил дать Авдеевке в Донецкой области другое название, чтобы впоследствии члены НАТО вступили в прямую конфронтацию с РФ. В Telegram-канале «Саня во Флориде» (446 000 просмотров на момент написания этого разбора) приведена такая цитата: «Оккупация территории Украины — это одно, захват Праги — это другое. Это приведёт к вступлению в силу статьи 5 устава НАТО; государства — члены альянса будут вынуждены начать войну с Россией. Лично мне такое решение кажется очень элегантным». Автор канала прокомментировал новость так: «Решение из мира украинских супермарафонов. Можно Украину тоже переименовать в Германию, например».
Согласно сервису TGStat, за несколько дней посты с этой цитатой в общей сложности набрали около 1 млн просмотров в Telegram. Её разместили каналы «Дядя Слава» (182 000 просмотров), «Русский формат» (61 000), «Не zли русского медvедя» (55 000), «Пехотинец» (53 000), «Новостной базар 18+» (37 000), «Патриот Z» (37 000), «Народная Россия» (23 000), «Я в шоке» (22 000), «Молnия» (19 000), «Эхо войны» (19 000) и др. При этом в постах цитата немного отличается — например, в ряде случаев Кулеба называет своё решение не «очень элегантным», а «весьма изящным». Предполагаемое заявление украинского министра также разошлось во «ВКонтакте» (примеры тут, тут, тут и тут) и в соцсети X на английском языке. Так, о нём написал пророссийский аккаунт Zlatti71, чей твит набрал более 141 000 просмотров. Некоторые англоязычные пользователи назвали Кулебу «чертовски глупым».
Авдеевка находится в Донецкой области Украины. 10 октября 2023 года российская армия начала массированный штурм города, и спустя четыре месяца боёв украинские войска покинули свои позиции. «Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах», — написал в соцсетях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь с 16 на 17 февраля 2024 года.
Цитата Кулебы начала распространяться ещё 15 февраля, то есть он должен был сделать заявление о переименовании Авдеевки незадолго до захвата города российской армией. Однако ни в одной упоминаемой выше публикации не уточнено, где, когда и при каких обстоятельствах министр выдвинул такое предложение. «Проверено», в свою очередь, изучило соцсети Кулебы и сайт МИД Украины, но не нашло там подобного высказывания. Не писали о нём и авторитетные украинские СМИ. В апреле 2023 года в своей статье «Почему НАТО должна принять Украину?» для американского журнала Foreign Affairs Кулеба писал так:
Украина стремится вступить в НАТО, получив защиту статьи 5, которая предусматривает, что вооружённое нападение на одного или нескольких союзников в Европе или в Северной Америке считается нападением на них всех, и обязывает их к «действиям, которые можно считать необходимыми, включая применение вооружённой силы с целью восстановления и сохранения безопасности в Североатлантическом регионе». Кто бы на нашем месте не стремился к такой защите? Но мы реалисты. Мы не стремимся вовлечь Соединённые Штаты или другие страны НАТО в войну. Это наша война, и мы успешно ведём её при щедрой поддержке наших партнёров и союзников.
Мы никогда не призывали ни одну страну направлять войска и не намерены обращаться с такой просьбой. Мы не ищем «волшебной палочки», которая чудесным образом положит конец войне и лишит необходимости выигрывать её на поле боя. То, к чему мы стремимся, это конкретный график вступления Украины в НАТО.
Первоисточник вирусной цитаты «Проверено» обнаружило в Telegram-канале «а вот мой яндекс кошелёк» (22 000 просмотров), где пост появился 15 февраля в 09:40 по московскому времени. Там фраза Кулебы выглядит так: «Одно дело — оккупация украинской территории, другое — захват Праги. Это приведёт в действие пятую статью устава НАТО, государства — члены альянса будут обязаны вступить в войну с Россией. Лично я нахожу подобное решение весьма изящным».
На самом деле «а вот мой яндекс кошелёк» — это сатирический блог с выдуманными историями, о чём автор открыто заявляет в описании: «Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки». Кроме того, чуть позднее такой же пост появился в другом сатирическом Telegram-канале — «Пездузе» (179 000 просмотров).
Таким образом, Дмитрий Кулеба не предлагал переименовать Авдеевку в Прагу. Многочисленные блогеры и владельцы Telegram-каналов в очередной раз приняли сатирическую новость за реальное событие.
Итог: Сатирический новости