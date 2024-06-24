Говорила ли министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, что Украине удалось превратить свастику в символ свободы?

Наиболее ранняя из найденных нами записей с этой цитатой появилась в Telegram-канале „ а вот мой яндекс кошелёк “. Там пост был опубликован 17 июня в 11:44 по московскому времени и набрал более 27 000 просмотров.

Ни в одной из обнаруженных „Проверено“ публикаций не указано, где и когда Бербок якобы произнесла фразу, ставшую вирусной. Мы не нашли никаких упоминаний подобной цитаты ни в соцсетях министра ( X , Instagram , Facebook ), ни в немецких общественно-политических изданиях. При этом за пределами Рунета предполагаемая фраза Бербок всё же встречается. Например, в соцсети X её разместил англоязычный прокремлёвский аккаунт @peacemaket71 (529 000 просмотров). В том посте также не было приведено никакой дополнительной информации.

Судя по всему, авторы, которые в дальнейшем распространяли содержание этого поста о Бербок на своих ресурсах, не обратили внимания на то, что подавляющее большинство публикаций „а вот мой яндекс кошелёк“ носят сатирический характер. „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“, — гласит описание профиля этого Telegram-канала. Впрочем, „Проверено“ не впервые наблюдает такую картину: на нашем сайте опубликовано более 20 текстов о том, как выдумки этого блогера впоследствии выдавались другими ресурсами за реальные новости.

18 июня автор „а вот мой яндекс кошелёк“ выпустил ещё два поста о придуманной им фейковой цитате Бербок. В первом он написал, что „шалость удалась“, и приложил скриншоты постов в каналах „Яна Поплавская“, „Кот Костян“ и „Александр Семченко“. Во втором посте показан скриншот твита @peacemaket71, а подпись гласит: „Ушло в американские интернеты, теперь [Бербок] не отвертится“.

Отметим, что Telegram-канал „Два майора“ (191 000 просмотров) сначала также опубликовал фальшивую цитату немецкого министра с подписью „Чёртовы нацисты“, но затем в той же публикации появилось обновление: „Новость с юмористического ресурса. Подождём, когда она через пару лет станет фактом“. Другой прокремлёвский канал „Рыбарь“ (329 000 просмотров) добавил: „Знаете, какой бы ни был источник и как бы ни нереалистично выглядела эта ситуация, но факт в том, что дед министра иностранных дел Германии — нацист. Подобные высказывания в их семье не редкость, так что в каждой шутке есть доля правды. И с учётом происходящего сейчас не удивимся, если эта шутка воплотится в реальность“. Утверждение о нацистском прошлом деда Бербок „Проверено“ разбирало в феврале 2024 года.

Таким образом, министр иностранных дел ФРГ не утверждала, что Украине удалось превратить свастику в символ свободы. Изначально эта цитата Бербок появилась в сатирическом Telegram-канале, откуда позднее авторы других ресурсов скопировали её и распространили без соответствующей пометки.