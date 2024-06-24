Говорила ли министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, что Украине удалось превратить свастику в символ свободы?
В июне 2024 года в Рунете разошлись сообщения, будто глава МИД Германии заявила журналистам, что Украина смогла „реабилитировать свастику в глазах свободного мира“. Мы проверили, реальная ли это цитата.
В посте, который 17 июня опубликовал Telegram-канал „Кот Костян — официальный канал“ (116 000 просмотров на момент написания этого разбора), утверждается, что, отвечая на вопросы журналистов о допустимости использования свастики в украинской армии, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала:“Если раньше этот символ ассоциировался с нацистским режимом одной из европейских стран, то сегодня его носят люди, которые сражаются за своё право на независимость. Можно сказать, что Украине удалось реабилитировать свастику в глазах свободного мира и превратить её в символ свободы, символ борьбы за своё существование. Сегодня нет никаких причин для негативного отношения к этим символам, если их носители борются с российской агрессией“.По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram опубликовано более 270 постов с предполагаемой цитатой Бербок — в общей сложности они набрали около 1,9 млн просмотров. О словах немецкого министра написали каналы телеведущих Оскара Кучеры (26 000 просмотров) и Яны Поплавской (40 000, пост удалён), „Мир Михаила Онуфриенко“ (244 000), „Александр Семченко“ (207 000), „Дмитрий Василец“ (100 000, пост удалён), „Клубный сервис“ (66 000), „Шейх Тамир“ (66 000, пост удалён), „Мрія“ (60 000) и др. Аналогичные публикации также встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут и тут), „Дзене“ и на некоторых новостных сайтах, среди которых „Политаналитика“, „Лента новостей Краснодара“ и др.
Ни в одной из обнаруженных „Проверено“ публикаций не указано, где и когда Бербок якобы произнесла фразу, ставшую вирусной. Мы не нашли никаких упоминаний подобной цитаты ни в соцсетях министра (X, Instagram, Facebook), ни в немецких общественно-политических изданиях. При этом за пределами Рунета предполагаемая фраза Бербок всё же встречается. Например, в соцсети X её разместил англоязычный прокремлёвский аккаунт @peacemaket71 (529 000 просмотров). В том посте также не было приведено никакой дополнительной информации.
Наиболее ранняя из найденных нами записей с этой цитатой появилась в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“. Там пост был опубликован 17 июня в 11:44 по московскому времени и набрал более 27 000 просмотров.
Судя по всему, авторы, которые в дальнейшем распространяли содержание этого поста о Бербок на своих ресурсах, не обратили внимания на то, что подавляющее большинство публикаций „а вот мой яндекс кошелёк“ носят сатирический характер. „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“, — гласит описание профиля этого Telegram-канала. Впрочем, „Проверено“ не впервые наблюдает такую картину: на нашем сайте опубликовано более 20 текстов о том, как выдумки этого блогера впоследствии выдавались другими ресурсами за реальные новости.
18 июня автор „а вот мой яндекс кошелёк“ выпустил ещё два поста о придуманной им фейковой цитате Бербок. В первом он написал, что „шалость удалась“, и приложил скриншоты постов в каналах „Яна Поплавская“, „Кот Костян“ и „Александр Семченко“. Во втором посте показан скриншот твита @peacemaket71, а подпись гласит: „Ушло в американские интернеты, теперь [Бербок] не отвертится“.
Отметим, что Telegram-канал „Два майора“ (191 000 просмотров) сначала также опубликовал фальшивую цитату немецкого министра с подписью „Чёртовы нацисты“, но затем в той же публикации появилось обновление: „Новость с юмористического ресурса. Подождём, когда она через пару лет станет фактом“. Другой прокремлёвский канал „Рыбарь“ (329 000 просмотров) добавил: „Знаете, какой бы ни был источник и как бы ни нереалистично выглядела эта ситуация, но факт в том, что дед министра иностранных дел Германии — нацист. Подобные высказывания в их семье не редкость, так что в каждой шутке есть доля правды. И с учётом происходящего сейчас не удивимся, если эта шутка воплотится в реальность“. Утверждение о нацистском прошлом деда Бербок „Проверено“ разбирало в феврале 2024 года.
Таким образом, министр иностранных дел ФРГ не утверждала, что Украине удалось превратить свастику в символ свободы. Изначально эта цитата Бербок появилась в сатирическом Telegram-канале, откуда позднее авторы других ресурсов скопировали её и распространили без соответствующей пометки.
Итог: Сатирические новости