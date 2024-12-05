Правда ли Том Хэнкс сначала заявил, что покинет США в случае победы Трампа, потом уехал, но вернулся спустя два дня?

„Я думаю, в краткосрочной перспективе всегда есть причины для беспокойства. Но я смотрю на то, что происходит, в более долгосрочной перспективе… Слушайте, в нашей Конституции сказано: „Мы, народ Соединённых Штатов, с целью образовать более совершенный союз…“ И на этом пути к более совершенному союзу делаются неверные шаги, мы это знаем. Я могу перечислить этих ошибок столько, сколько и вы. И при этом вы профессиональная журналистка, а я просто парень, который снимается в кино и читает книги“.

В последние годы артист много раз резко высказывался о политике-республиканце. Например, в преддверии выборов 2016 года в одном из интервью Хэнкс публично поддержал кандидатку от демократов Хиллари Клинтон, назвал Трампа „самовлюблённым пустозвоном“ и на вопрос о его возможной победе ответил так: „Что будет, если он выиграет? Ну, это станет чёрным днём для планеты“. В июне 2024 года в эфире CNN артист говорил о будущем страны после потенциального второго президентского срока Трампа уже более сдержанно:

Впрочем, как и наши американские коллеги, мы также не нашли высказываний Хэнкса о его возможном отъезде из США в случае победы Трампа на выборах. Подобных утверждений нет ни в одном из интервью актёра, отсутствуют они и в его верифицированных аккаунтах в соцсетях.

Но „Проверено“ с таким вердиктом согласиться не может. Дело в том, что в комментариях под постом @dustinemills24 одна из пользовательниц отметила : „Это не срочная новость. Я встречаю её уже несколько недель“. Мы подтверждаем эти слова: в соцсети X первые твиты о предполагаемом заявлении Хэнкса появились не позднее 8 декабря 2023 года. Причём наиболее ранний пост , который смогло отследить „Проверено“, недоступен, поскольку его разместил уже удалённый аккаунт.

Поскольку предполагаемые слова Хэнкса в англоязычных соцсетях получали миллионные просмотры, на эти посты обратил внимание проект Snopes. Фактчекеры разобрали твит, который 24 декабря 2023 года опубликовал пользователь @dustinemills24 . Его пост с пометкой „срочно“ набрал 1,6 млн просмотров. Однако в реплаях автор публикации неоднократно писал , что твит носит сатирический характер, поэтому Snopes назвал сообщения о словах Хэнкса про отъезд из США „сатирической новостью“.

Хэнкс считает, что со временем его страна всё равно меняется в лучшую сторону, и добавляет: „Я всегда буду верить, что Соединённые Штаты Америки и западные общества, которые приняли более или менее похожий тип демократии, не могут не вернуться к правильному пути“.

Отметим, что в комментариях под ложными постами об отъезде Хэнкса из США в случае победы Трампа в 2024 году многие пользователи называли актёра педофилом и связывали его предполагаемое решение с утечками документов по делам репера Пи Дидди и финансиста Джеффри Эпштейна. По данным следствия, оба устраивали секс-вечеринки с участием несовершеннолетних. Ранее „Проверено“ и другие фактчекинговые проекты неоднократно опровергали сфабрикованные сообщения, согласно которым Хэнкс причастен к сексуализированному насилию над детьми и торговле людьми. Например, в январе агентство Reuters разбирало поддельный репортаж CNN о том, что после публикации списка клиентов Эпштейна актёр принял иудаизм и уехал в Израиль. По данным журналистов, имя Хэнкса не встречалось в рассекреченных документах, в которых среди прочих фигурировал Трамп (СМИ при этом уточняют, что политик упоминался без единого намёка на неподобающие действия).

Итог: Неправда

Правда ли, что уезжал

Большинство русскоязычных СМИ, которые опубликовали заметки об открытом письме Хэнкса про его отъезд из США, сослались на ресурс о поп-культуре The Direct. 8 ноября на этом сайте и правда вышел материал, посвящённый актёру. „Том Хэнкс покинул страну? Объясняем новые слухи“, — гласит заголовок. В статье даже приводился полный текст письма, которое артист якобы адресовал своим фанатам: