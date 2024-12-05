Правда ли Том Хэнкс сначала заявил, что покинет США в случае победы Трампа, потом уехал, но вернулся спустя два дня?
В ноябре 2024 года Рунет заполонили публикации: актёр был так недоволен итогами прошедших в стране президентских выборов, что решил оставить Штаты, однако вскоре вернулся. Мы проверили достоверность этой истории.
Ещё в конце 2023 года в англоязычном сегменте соцсетей завирусилась новость, будто актёр Том Хэнкс заявил о потенциальном отъезде из США, если Дональд Трамп станет президентом на грядущих выборах. Иногда уточнялось, что актёр купит билет в один конец в Канаду (хотя у него с 2020 года в дополнение к американскому паспорту есть греческий). Подобные сообщения месяцами распространялись в Сети и набирали миллионы просмотров, но долгое время оставались незамеченными в Рунете. Некоторые русскоязычные ресурсы написали о предполагаемом заявлении артиста лишь в ноябре 2024 года. Например, издание „Украина.ру“ утверждало, будто во время предвыборной кампании Камалы Харрис Хэнкс вместе с другими знаменитостями публично пообещал покинуть США в случае победы Трампа. Напомним, что Харрис выдвинула свою кандидатуру лишь в июле 2024 года, то есть спустя несколько месяцев после предполагаемых заявлений артиста.5 ноября Трамп победил на президентских выборах, а вечером 9 ноября в Рунете начала распространяться новость, что Хэнкс всё-таки уехал из Штатов. „С тяжёлым сердцем и ещё более тяжёлым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну. Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: „Беги, Форрест, беги!“ И именно это я и сделал“, — цитировал актёра Telegram-канал „Топор+„ (1,9 млн просмотров на момент написания этого разбора). Телеведущая Олеся Лосева (15 000 просмотров) у себя в соцсетях привела другие слова артиста: „Да, вы не ослышались — сейчас я пишу это из далёкого неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на… ну, что-то, что точно не Америка“. В некоторых постах уточняется, что это выдержка из некоего открытого письма Хэнкса. „Актёр призвал поклонников не думать, что он навсегда покидает США, и дал понять, что он может вернуться по окончании срока президентства Трампа“, — добавил канал „Небожена“ (119 000 просмотров). Аналогичные посты появились в Telegram-каналах „ВПШ“ (397 000 просмотров), „Плохие новости 18+„ (254 000), „Zлой пруф️“ (229 000), „Наблюдатель“ (213 00), „Ньюсач / Двач“ (195 000), Ateo Breaking (194 000), „Дядя Слава“ (180 000), „Не Моргенштерн“ (131 000) и „ND — Новости дня“ (125 000). Об отъезде актёра написали многочисленные российские и украинские СМИ, среди которых „Комсомольская правда“, „Аргументы и факты“, „Газета.ru“, „Царьград“, Lenta.ru, „Правда.ру“, УНИАН, „Пятый канал“, РИАМО, „Вечерняя Москва“, „Спорт-экспресс“, а также разделы Mail.ru „В фокусе“ и „Кино“ (уже удалено). Рассказали об этом и на российском телевидении и радио: например, в передаче „Сегодня утром“ на канале „Звезда“, „Изолента“ на Sputnik и „Время покажет“ на „Первом канале“.Утром 11 ноября появились сообщения, будто Хэнкс вернулся на родину спустя всего два дня после отъезда — папарацци якобы заметили артиста в аэропорту Лос-Анджелеса. „Вместе с тем на личной странице Хэнкса в соцсетях появилась запись, в которой актёр призывает журналистов не раздувать сенсаций из слов, „сказанных в минуту глубокого отчаяния“, а также добавил, что „хлопать дверью — не в моих правилах““, — говорится в Telegram-канале „Шейх Тамир“ (130 000 просмотров). В некоторых публикациях уточняется, что об этом Хэнкс написал на личной странице в Facebook*. Аналогичные посты появились в Telegram-каналах „ВПШ“ (411 000 просмотров), Colonelcassad (281 000), „Рифмы и панчи“ (159 000), Zergulio (141 000), Voblya (141 000), „Не Моргенштерн“ (дважды: 118 000 и 125 000), „ND — Новости дня“ (121 000) и „Бочарик (ага, тот самый)“ (107 000), а также во „ВКонтакте“ (тут и тут), X и LiveJournal. Среди СМИ о предполагаемом возвращении актёра сообщили „Комсомольская правда“, „Российская газета“, „Регнум“, „Общественная служба новостей“, „Украина.ру“, „Взгляд“ и „Рамблер / новости“, а также в программе „Международная пилорама“ на телеканале НТВ.
Правда ли, что обещал уехать
Поскольку предполагаемые слова Хэнкса в англоязычных соцсетях получали миллионные просмотры, на эти посты обратил внимание проект Snopes. Фактчекеры разобрали твит, который 24 декабря 2023 года опубликовал пользователь @dustinemills24. Его пост с пометкой „срочно“ набрал 1,6 млн просмотров. Однако в реплаях автор публикации неоднократно писал, что твит носит сатирический характер, поэтому Snopes назвал сообщения о словах Хэнкса про отъезд из США „сатирической новостью“.
Но „Проверено“ с таким вердиктом согласиться не может. Дело в том, что в комментариях под постом @dustinemills24 одна из пользовательниц отметила: „Это не срочная новость. Я встречаю её уже несколько недель“. Мы подтверждаем эти слова: в соцсети X первые твиты о предполагаемом заявлении Хэнкса появились не позднее 8 декабря 2023 года. Причём наиболее ранний пост, который смогло отследить „Проверено“, недоступен, поскольку его разместил уже удалённый аккаунт.
Впрочем, как и наши американские коллеги, мы также не нашли высказываний Хэнкса о его возможном отъезде из США в случае победы Трампа на выборах. Подобных утверждений нет ни в одном из интервью актёра, отсутствуют они и в его верифицированных аккаунтах в соцсетях.
В последние годы артист много раз резко высказывался о политике-республиканце. Например, в преддверии выборов 2016 года в одном из интервью Хэнкс публично поддержал кандидатку от демократов Хиллари Клинтон, назвал Трампа „самовлюблённым пустозвоном“ и на вопрос о его возможной победе ответил так: „Что будет, если он выиграет? Ну, это станет чёрным днём для планеты“. В июне 2024 года в эфире CNN артист говорил о будущем страны после потенциального второго президентского срока Трампа уже более сдержанно:
„Я думаю, в краткосрочной перспективе всегда есть причины для беспокойства. Но я смотрю на то, что происходит, в более долгосрочной перспективе… Слушайте, в нашей Конституции сказано: „Мы, народ Соединённых Штатов, с целью образовать более совершенный союз…“ И на этом пути к более совершенному союзу делаются неверные шаги, мы это знаем. Я могу перечислить этих ошибок столько, сколько и вы. И при этом вы профессиональная журналистка, а я просто парень, который снимается в кино и читает книги“.
Хэнкс считает, что со временем его страна всё равно меняется в лучшую сторону, и добавляет: „Я всегда буду верить, что Соединённые Штаты Америки и западные общества, которые приняли более или менее похожий тип демократии, не могут не вернуться к правильному пути“.
Отметим, что в комментариях под ложными постами об отъезде Хэнкса из США в случае победы Трампа в 2024 году многие пользователи называли актёра педофилом и связывали его предполагаемое решение с утечками документов по делам репера Пи Дидди и финансиста Джеффри Эпштейна. По данным следствия, оба устраивали секс-вечеринки с участием несовершеннолетних. Ранее „Проверено“ и другие фактчекинговые проекты неоднократно опровергали сфабрикованные сообщения, согласно которым Хэнкс причастен к сексуализированному насилию над детьми и торговле людьми. Например, в январе агентство Reuters разбирало поддельный репортаж CNN о том, что после публикации списка клиентов Эпштейна актёр принял иудаизм и уехал в Израиль. По данным журналистов, имя Хэнкса не встречалось в рассекреченных документах, в которых среди прочих фигурировал Трамп (СМИ при этом уточняют, что политик упоминался без единого намёка на неподобающие действия).
Итог: Неправда
Правда ли, что уезжал
Большинство русскоязычных СМИ, которые опубликовали заметки об открытом письме Хэнкса про его отъезд из США, сослались на ресурс о поп-культуре The Direct. 8 ноября на этом сайте и правда вышел материал, посвящённый актёру. „Том Хэнкс покинул страну? Объясняем новые слухи“, — гласит заголовок. В статье даже приводился полный текст письма, которое артист якобы адресовал своим фанатам:
„Дорогие друзья и поклонники.С тяжёлым сердцем и ещё более тяжёлым чемоданом объявляю: я официально покинул страну. Да, вы не ослышались, я пишу это из далёкого и неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на… ну, что-то, что определённо не Америка.Почему я здесь, спросите вы? Скажем так: президент Трамп 2.0 оказался совсем не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, то подумал: „Беги, Форрест, беги!“ — и именно так я и поступил. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме заставил меня бежать быстрее, чем изгой гоняется за волейбольным мячом.Пожалуйста, не думайте, что я оставляю свою любимую страну — считайте это очень долгим отпуском, вызванным политическими причинами. Я вернусь… в конце концов. Может быть, как раз к президенту Опре (скорее всего, имеется в виду телеведущая и активная сторонница Демократической партии Опра Уинфри — Прим. ред.).С любовью и надеждой… откуда-то, Том Хэнкс“.
Однако, судя по всему, авторы русскоязычных СМИ не дочитали статью The Direct до конца, ведь там приходят к следующему выводу: „У слухов о том, что он (Хэнкс. — Прим. ред.) покинул или покинет страну, нет никаких оснований“. По версии издания, массовое распространение этой информации началось с ролика, который 7 ноября 2024 года опубликовал в TikTok профиль с юзернеймом @celiina.t97 (на момент написания этого разбора он сменил имя на @kimberly_apjohn). Там 26-секундное видео набрало более 205 000 просмотров и по большей части представляло собой рекламу футболки, на принте которой говорится: „Поддерживай ту страну, в которой живёшь, или уезжай в ту страну, которую поддерживаешь“. При этом в начале ролика появляется скриншот предполагаемого письма Хэнкса, которое, как утверждается, он опубликовал 6 ноября.
„Проверено“ изучило этот TikTok-аккаунт и выяснило, что с конца сентября 2024 года его авторы публиковали там лишь контент, продвигающий одежду и головные уборы в поддержку Трампа. Ранее в течение нескольких месяцев там выкладывали ролики, не связанные с политикой.
Однако, как установило „Проверено“, @celiina.t97 не был первым профилем, который разместил предполагаемое письмо Хэнкса. Наиболее ранняя публикация, которую нам удалось найти, появилась в TikTok накануне, 6 ноября, на странице пользователя @mcbride692 (почти 11 млн просмотров). Позднее его видео (на самом деле картинка с наложенной музыкой) набрало сотни тысяч просмотров в X. Обычно этот автор выкладывает ролики с поддельными обращениями звёзд и новостями о смертях знаменитостей, в анонсах которых использует фото других людей. Например, @mcbride692 писал, что в 2024 году скончались Джеки Чан (со снимком Кена Джонга), Иэн Маккеллен (Роберта Инглунда), Ванья Моррис (Идриса Эльбы) и Питер Динклэйдж (Джейсона Момоа), но все перечисленные артисты живы. Среди размещённых блогером фальшивых обращений к фанатам можно выделить и другие заявления об отъезде из США: так, из-за победы Трампа на выборах страну якобы покинули певица Шер, а также актёры Сэмюэл Л. Джексон и Роберт Де Ниро (причём последний якобы отправился во Вьетнам, а до этого признался в своём ВИЧ-позитивном статусе).
Добавим, что в ноябре 2024 года издание Newsweek проверяло подлинность большого списка звёзд, которые якобы заявили об эмиграции в случае победы Трампа. Распространению этого перечня поспособствовал блогер Эндрю Тейт. Туда, помимо Хэнкса, Шер, Джексона и Де Ниро, вошли, например, Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Леди Гага, Джордж Клуни, Ким Кардашьян и многие другие. Однако Newsweek не смог найти соответствующих публичных заявлений большинства упомянутых знаменитостей. Среди тех, кто действительно говорил подобное, многие сделали свои комментарии во время выборов 2016 или 2020 года, в которых также участвовал Трамп. Кроме того, часть высказываний была вырвана из контекста, а некоторые артисты позднее публично отказались от своих слов.
Итог: Фейк
Правда ли, что вернулся
Как мы уже установили выше, Хэнкс не говорил, что покинет Штаты в случае победы Трампа, а также не заявлял о своём отъезде. Соответственно, в таком случае актёр не мог и вернуться. Но тогда почему в Сети разошлась и эта новость?
„Проверено“ не обнаружило никаких сообщений от папарацци о возвращении Хэнкса, а также упомянутых выше постов в соцсетях актёра. Так, последние записи на его страницах в X и Facebook датируются маем 2020 года. Тем не менее артист всё ещё активен в Instagram*, но в течение нескольких дней после президентских выборов он опубликовал там лишь поздравление с Днём ветеранов 11 ноября.
Самый ранний пост с предполагаемыми цитатами Хэнкса мы нашли в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“ (32 000 просмотров), где запись разместили 11 ноября в 07:19 по московскому времени. Как могут помнить наши постоянные читатели, записи этого блога носят сатирический характер, а описание канала гласит: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“.
Нередко автор канала „а вот мой яндекс кошелёк“ пишет о том, как СМИ и другие блогеры выдают его выдуманные новости за реальные. Так случилось и в этот раз. Вечером того же дня блогер выложил фрагмент передачи „60 минут“ телеканала „Россия 1“. В нём ведущий и депутат Госдумы РФ Евгений Попов утверждает, что Хэнкс эмигрировал из США только для вида и заголовков, а домой вернулся через пару дней. При этом в эфире демонстрируют часть упомянутого нами материала The Direct. Как говорилось выше, в самом тексте автор делает такой вывод: нет никаких оснований полагать, что Хэнкс покинул или покинет страну.
К слову, сразу после сюжета о Хэнксе Попов рассказал об опросе в соцсети X, который якобы проводил Трамп и прокомментировал Мэл Гибсон. „Проверено“ разбирало и эту историю и выяснило, что ни новоизбранный президент США, ни голливудский актёр ничего подобного не писали.
Добавим, что курьёзные истории, связанные с фальшивыми новостями об отъезде и возвращении Хэнкса, случались не только в программе „60 минут“. Например, 11 ноября в эфире передачи „Место встречи“ на НТВ ведущий Иван Трушкин со ссылкой на The Direct рассказал о поддельном прощальном письме актёра, не высказав сомнений в подлинности текста. Спустя четыре дня, 15 ноября, в том же шоу ведущий Андрей Норкин спросил, правда ли Хэнкс вернулся через два дня, на что Трушкин ответил: „Мы хотели дать это в новостной части. Мы проверили: вроде как это фейк“.
Итог: Сатирические новости
Таким образом, вся история о Томе Хэнксе и его короткой эмиграции была выдумана разными людьми. Актёр не заявлял, что в случае победы Трампа покинет США, не писал у себя в соцсетях про то, что уже уехал из Штатов, и, соответственно, не возвращался на родину спустя два дня.