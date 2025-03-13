13.03.2025, 13:37
Пропавший в Кейла 14-летний парень найден
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 13 марта, полиция просила помощи в поиске 14-летнего молодого человека, который 4 марта ушел из замещающего дома в Кейла и не вернулся.
Отмечалось, что он покинул свое место жительства в SOS Lasteküla в Кейла вечером 4 марта. Телефон молодого человека был выключен. Полиция проверила возможные места, где может находиться парень, но на тот момент безрезультатно. Описание пропавшего было предоставлено всем патрулям.
Полиция просила всех, у кого есть информация о местонахождении мальчика, позвонить по номеру 112.
На следующий день полиция сообщила, что работники SOS Lasteküla нашли пропавшего в Козе-Юлемыйза и вернули домой. С ним все в порядке.