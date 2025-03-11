11.03.2025, 14:50
Обвиняемый в убийстве на трамвайной остановке: „Раскаиваюсь и не могу нормально спать“. Прокурор ему не верит
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Максим Максимов (35), обвиняемый в поножовщине на трамвайной остановке в центре Таллинна, повлекшей смерть потерпевшего, должен сесть в тюрьму, в этом у сторон процесса нет сомнений. Отдельный вопрос — на какой срок. На судебном заседании в понедельник (10.03) защита и прокурор спорили о том, сожалеет ли Максимов о своем злодеянии или нет.
В понедельник на процессе прошли судебные прения, с последним словом выступил подсудимый. „Я хотел напугать его, чтобы он оставил меня в покое“, — сказал Максимов, его голос дрожал. Он сослался на то, что с жертвой был еще один мужчина. „Они были крупнее, я меньше ростом, чем они“, — продолжил он и отметил, что с вместе с ним были его сын и любимая девушка. Он якобы беспокоился за них.
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