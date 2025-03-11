Обвиняемый в убийстве на трамвайной остановке: „Раскаиваюсь и не могу нормально спать“. Прокурор ему не верит

В понедельник на процессе прошли судебные прения, с последним словом выступил подсудимый. „Я хотел напугать его, чтобы он оставил меня в покое“, — сказал Максимов, его голос дрожал. Он сослался на то, что с жертвой был еще один мужчина. „Они были крупнее, я меньше ростом, чем они“, — продолжил он и отметил, что с вместе с ним были его сын и любимая девушка. Он якобы беспокоился за них.