12.03.2025, 13:51
Глава фирмы остался должен вдове погибшего при строительстве Balticconnector рабочего. Сейчас он в розыске(1)
ФОТО: Tööinspektsioon
Полиция третий месяц ищет уклоняющегося от тюремного заключения руководителя фирмы. Его халатность привела к смерти работника. Обвинительные приговоры по уголовным делам, связанным с несчастными случаями на производстве выносятся редко, а реальное тюремное заключение — вообще исключительный случай, отмечает Eesti Ekspress.
„Да, я нарушил обязательства, но по уважительной причине, — сказал Александр Прибытков, отвечая на вопросы суда. — Просто нет денег“.
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