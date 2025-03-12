ЧП и криминал
12.03.2025, 13:51

Глава фирмы остался должен вдове погибшего при строительстве Balticconnector рабочего. Сейчас он в розыске

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Место, где летом 2019 года произошел несчастный случай
Место, где летом 2019 года произошел несчастный случай
ФОТО: Tööinspektsioon

Полиция третий месяц ищет уклоняющегося от тюремного заключения руководителя фирмы. Его халатность привела к смерти работника. Обвинительные приговоры по уголовным делам, связанным с несчастными случаями на производстве выносятся редко, а реальное тюремное заключение — вообще исключительный случай, отмечает Eesti Ekspress.

„Да, я нарушил обязательства, но по уважительной причине, — сказал Александр Прибытков, отвечая на вопросы суда. — Просто нет денег“.

Почти шесть лет назад по вине Прибыткова погиб работавший в его компании сварщик. Прибытков должен был выплатить вдове в качестве компенсации 25 000 евро.

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