Глава фирмы остался должен вдове погибшего при строительстве Balticconnector рабочего. Сейчас он в розыске

„Да, я нарушил обязательства, но по уважительной причине, — сказал Александр Прибытков, отвечая на вопросы суда. — Просто нет денег“.

Почти шесть лет назад по вине Прибыткова погиб работавший в его компании сварщик. Прибытков должен был выплатить вдове в качестве компенсации 25 000 евро.