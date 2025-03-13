13.03.2025, 08:09
Пропавшую в Таллинне 15-летнюю девушку нашли в торговом центре(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 10 марта, полиция просила помощи в поисках 15-летней девушки, которая ушла из своего дома в Мустамяэ 26 февраля и обещала вернуться вечером того же дня, но этого не сделала.
Отмечалось, что девушка передвигается в Кесклинне или Старом городе, но также может проводить время, например, в саду Канути, на Тынисмяги, Мусумяги или в Кристийне. Девушка и раньше так убегала, но не так надолго.
Полиция просила всех, кто в последние дни где-либо видел пропавшую или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру центра тревоги 112.
Позже поступило сообщение, что внимательный прохожий заметил девочку в торговом центре Kristiine. Прибывшие на место полицейский доставили ее домой.